السبت 3 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تريندز» والأكاديمية الرئاسية الروسية يوقّعان مذكرة تعاون

محمد العلي خلال لقاء الوفد الروسى (من المصدر)
3 يونيو 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بوتين: لن نسمح بزعزعة استقرار روسيا
الصين تدرس القيام بمهمة أخرى لحل أزمة أوكرانيا

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات والأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة (RANEPA)، مذكرة تعاون مشترك، تؤطر سبل التنسيق والتعاون في المجالات العلمية بما يحقق أهدافهما المشتركة في دعم جهود البحث العلمي.
ووقَّع الاتفاقية عن تريندز، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، فيما وقعها من جانب الأكاديمية الرئاسية الروسية بولينا نيميروفتشينكو، نائب رئيس الأكاديمية الرئاسية.
وتهدف الاتفاقية التي وُقِّعت في مقر مكتب تريندز بدبي إلى تعزيز التعاون بين الجانبين والتنسيق بينهما في البحوث العلمية والأنشطة والندوات المشتركة، فضلاً عن تبادل الخبراء والباحثين.
ورحب الدكتور محمد عبدالله العلي بهذه الشراكة، موضحاً حرص مركز تريندز على تعزيز التعاون مع مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والأكاديمية، ولاسيما العالمية منها، التي تشاركه الأهداف والرؤى، مستشرفة المستقبل بالمعرفة المنهجية والموضوعية، مضيفاً أن الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة تعد من أكبر وأهم المؤسسات الأكاديمية والعلمية في تخصص الاقتصاد والإدارة العامة، وتخرّج فيها غالبية القادة الروس، وتمتلك خبرة متخصصة في البحث العلمي، ما سينعكس إيجابياً على تعزيز دراسات تريندز الاستشرافية والتعاون البنّاء بين الطرفين في إنتاج مخرجات علمية رصينة.
من جانبها، أعربت بولينا نيميروفتشينكو، نائب رئيس الأكاديمية، عن سعادتها بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، باعتباره من أهم مراكز الفكر في المنطقة، وقالت إن التعاون معه سيثري أبحاث الجانبين ويسهِّل إيصال المعرفة ونشرها إلى أبعد مدى، وأثنت المسؤولة البحثية الروسية على ما يقوم به تريندز من جهود بحثية استشرافية تقرأ الأحداث عبر خبراء وباحثين شباب بعين بصيرة.

روسيا
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
البحث العلمي
محمد العلي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تصاعد أعمدة الدخان جراء الاشتباكات في الخرطوم
عربي ودولي
اشتباكات في السودان بعد تعليق محادثات الهدنة
اليوم 01:14
بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي
عربي ودولي
بوتين: لن نسمح بزعزعة استقرار روسيا
اليوم 01:14
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
عربي ودولي
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
اليوم 01:14
المبعوث الصيني الخاص خلال جلسة إحاطة حول أوكرانيا (أ ف ب)
عربي ودولي
الصين تدرس القيام بمهمة أخرى لحل أزمة أوكرانيا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©