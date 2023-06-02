«تريندز» والأكاديمية الرئاسية الروسية يوقّعان مذكرة تعاون

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات والأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة (RANEPA)، مذكرة تعاون مشترك، تؤطر سبل التنسيق والتعاون في المجالات العلمية بما يحقق أهدافهما المشتركة في دعم جهود البحث العلمي.

ووقَّع الاتفاقية عن تريندز، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، فيما وقعها من جانب الأكاديمية الرئاسية الروسية بولينا نيميروفتشينكو، نائب رئيس الأكاديمية الرئاسية.

وتهدف الاتفاقية التي وُقِّعت في مقر مكتب تريندز بدبي إلى تعزيز التعاون بين الجانبين والتنسيق بينهما في البحوث العلمية والأنشطة والندوات المشتركة، فضلاً عن تبادل الخبراء والباحثين.

ورحب الدكتور محمد عبدالله العلي بهذه الشراكة، موضحاً حرص مركز تريندز على تعزيز التعاون مع مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والأكاديمية، ولاسيما العالمية منها، التي تشاركه الأهداف والرؤى، مستشرفة المستقبل بالمعرفة المنهجية والموضوعية، مضيفاً أن الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة تعد من أكبر وأهم المؤسسات الأكاديمية والعلمية في تخصص الاقتصاد والإدارة العامة، وتخرّج فيها غالبية القادة الروس، وتمتلك خبرة متخصصة في البحث العلمي، ما سينعكس إيجابياً على تعزيز دراسات تريندز الاستشرافية والتعاون البنّاء بين الطرفين في إنتاج مخرجات علمية رصينة.

من جانبها، أعربت بولينا نيميروفتشينكو، نائب رئيس الأكاديمية، عن سعادتها بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، باعتباره من أهم مراكز الفكر في المنطقة، وقالت إن التعاون معه سيثري أبحاث الجانبين ويسهِّل إيصال المعرفة ونشرها إلى أبعد مدى، وأثنت المسؤولة البحثية الروسية على ما يقوم به تريندز من جهود بحثية استشرافية تقرأ الأحداث عبر خبراء وباحثين شباب بعين بصيرة.