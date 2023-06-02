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قائد شرطة رأس الخيمة يستقبل وفد «البحث والإنقاذ»

قائد شرطة رأس الخيمة يستقبل وفد «البحث والإنقاذ»
3 يونيو 2023 01:12

رأس الخيمة  (الاتحاد)

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استقبل اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، راشد أحمد حسن النقبي، نائب المدير العام للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، التابع للحرس الوطني، والوفد المرافق له من المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط الشرطة، والمعنيين من الجانبين.
حيث استهدفت الزيارة، تعزيز التنسيق بين القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني، في مختلف مجالات البحث والإنقاذ، ومناقشة تعزيز الاستجابة للبلاغات الواردة إلى غرفة العمليات المركزية، سعياً نحو رفع مستوى التنسيق في تبادل المعلومات والمشاركة في التخطيط للموارد والقدرات الوطنية، من خلال وضع المنهجيات والاستفادة منها طبقاً لمجالات التعاون المتفق عليها، ودعم تبادل الخبرات بين الطرفين لتطوير مجالات تقديم خدمات البحث والإنقاذ، وإدارة العمليات المرتبطة بها.

شرطة رأس الخيمة
رأس الخيمة
الإمارات
المركز الوطني للبحث والإنقاذ
علي بن علوان النعيمي
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