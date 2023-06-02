شرطة أبوظبي تعزز الوعي بمخاطر التدخين

أبوظبي (الاتحاد)

عززت إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الوعي بمخاطر التدخين بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، والذي يصادف 31 من مايو سنوياً من خلال فعاليات وورش توعوية عدة لمنتسبيها.

ونفذت فعالية توعوية بعنوان «بالإقلاع عن التدخين تنقذ حياتك وحياة الآخرين»، بالتعاون مع إدارة الجودة والتميز، ومجموعة برجيل القابضة، بحضور عدد كبير من المنتسبين بهدف توعية المنتسبين، وتذكيرهم بمخاطر هذه العادة السلبية وأضرارها، والامتناع عنها، وتضمنت فحوصاً خاصة بالمدخنين وفحوصاً طبية أولية مجانية، وورش للدعم النفسي للإقلاع عن التدخين.

كما نظمت ورشة عمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي في شرطة أبوظبي بعنوان «الإقلاع عن التدخين»، وألقت المحاضرة دكتورة سامية حجازي إدريس، استشاري العلاج النفسي في إدارة الخدمات الطبية، تناولت مخاطر التدخين على الصحة النفسية من خلال 4 نقاط رئيسية؛ أولاً: التدخين له مخاطر على الصحة النفسية إلى جانب مخاطره على الصحة الجسمانية، وثانياً يعتبر التدخين من أنواع الإدمان، لما له من أعراض انسحابية عند توقف مادة النيكوتين (وأهم أعراض الانسحاب هي الرغبة القوية في التدخين التوتر والقلق، والعصبية وتغير المزاج)، وثالثاً عندما يدخل النيكوتين على الدماغ يساعد على إفراز هرمون الدوبامين (هرمون السعادة)، موضحة أن المدخن يشعر بالنشوة والاسترخاء، ولكن مع طول الوقت تأتي النتائج عكسية نسبة لتعطل إفراز الدوبامين الطبيعي، ما يؤدي إلى الاكتئاب، ورابعاً عندما يواجه الشخص مشكلة ما، يتوجه عادة للتدخين اعتقاداً منه بأنه يساعد في تفادي التوتر، لكنه يتسبب في زيادة التوتر والقلق.

وأكدت أن الحل في اتباع العلاج الدوائي والنفسي والسلوكي، والإصرار على عدم العودة للتدخين مرة أخرى، والتدرب على المهارات السلوكية لتقوية الإرادة.

حياتي أجمل من دون تدخين

نفذت مديرية شرطة العين فعالية تحت عنوان «حياتي أجمل من دون تدخين»، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية- صحة، وبحضور عدد من الضباط والمنتسبين، واشتملت على محاضرة عن مخاطر التدخين وطرق العلاج منه، ألقاها الدكتور حازم حسين، طبيب أسرة في مركز الجاهلي الصحي، تناول فيها أنواع التدخين وأضراره، ومراحل التعافي والوقاية، وحث على أهمية القيام بالفحوص الدورية المستمرة بعد الإقلاع عن التدخين. وأكد أن التدخين يتسبب في رائحة الفم الكريهة واصفرار الأسنان وتجاعيد الجلد وضعف الجهاز المناعي وخطر الإصابة بالسرطان، والنوبات القلبية.