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شرطة أبوظبي تكرم مسؤولاً نيوزيلندياً

راشد محمد بورشيد يكرم كريس بيج (من المصدر)
3 يونيو 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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كرم العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، كريس بيج، ضابط الارتباط التدريبي لنيوزيلندا في منطقة أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا، بمناسبة انتهاء فترة عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعاونه المثمر في مجالات التدريب الأمني في الأكاديمية.
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية، مثمناً نتائج التعاون المشترك مع الملحقية الشرطية في سفارة نيوزيلندا لدى دولة الإمارات في تنفيذ البرامج والدورات التدريبية الأمنية والتي انعكست إيجابياً على رفع مهارات منتسبي شرطة أبوظبي، وتعريفهم بالمستجدات في مجالات العمل الشرطي والأمني على المستوى الدولي. وقدم نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، درعاً تذكارية وشهادة تقدير للسيد كريس بيج، مشيداً بجهوده الكبيرة ودعمه المتواصل للأنشطة التدريبية في شرطة أبوظبي طيلة فترة عمله، ورحب بالملحق التدريبي الجديد بروس أوبراين، وتمنى له التوفيق في مهام عمله الجديد لدى دولة الإمارات.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
نيوزيلندا
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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