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انطلاق «إسعاد فيستيفال للخصومات» بشرطة دبي

انطلاق «إسعاد فيستيفال للخصومات» بشرطة دبي
3 يونيو 2023 01:12

دبي (الاتحاد)

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انطلقت في «دبي فيستيفال سيتي مول»، فعالية «إسعاد فيستيفال للخصومات» التي ينظمها مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، بالتعاون مع «دبي فيستيفال سيتي مول»، وبمشاركة أكثر من 150 شركة تمثل علامات تجارية محلية وعالمية، وبخصومات مجزية تصل إلى 50% من أسعار المنتجات التي تعرضها الشركات والمؤسسات التجارية خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو الجاري، يضاف إليها خصومات مميزة من عدد كبير من المطاعم وأماكن الألعاب والترفيه الخاصة بالأطفال.
ويمكن لحاملي البطاقة الاطلاع على جميع المتاجر والمطاعم وأماكن الترفيه المشاركة في المهرجان. 

دبي
الإمارات
شرطة دبي
بطاقة إسعاد
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