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تأهيل 13 نزيلاً بالمؤسسات العقابية لسوق العمل

خلال ورشة تدريبية للنزلاء (من المصدر)
3 يونيو 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، دورة تدريبية لـ 13 نزيلاً على مدى يومين، بهدف تمكينهم من افتتاح مشاريع صغيرة بعد الإفراج عنهم.
وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتفعيل الشراكات الاستراتيجية وتوثيق الروابط المجتمعية والإنسانية، وتزويد النزلاء بالمعارف التي تؤهلهم للاندماج مع المجتمع، وحفظ حقوقهم في التعليم والتدريب وغيرها، لضمان خروجهم إلى أسرة قادرة على احتوائهم واحتضانهم، ليكونوا طاقات منتجة في المجتمع. وأوضح العميد فيصل عيسى الحمادي، مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع، أن الدورة تأتي ضمن الخطة السنوية لتأهيل النزلاء وتحفيزهم لتنفيذ مشروعات استثمارية، وتعليمهم كيفية استغلال الإمكانيات المتاحة، وتوظيفها بأفضل الطرق. وشملت الدورة تعليم المتدرب على كيفية إعداد دراسات الجدوى، وكيفية إدارة المشروع ودراسة السوق في ضوء المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، مؤكداً الحرص على دعم النزلاء لمواصلة الاستفادة بالعلوم والمعارف في شتى المجالات، خاصة المرتبطة بطبيعة أعمالهم المستقبلية بعد الإفراج عنهم.

المؤسسات العقابية
الإمارات
شرطة أبوظبي
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
سوق العمل
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