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عبدالله بن زايد يلتقى وزيرة خارجية جنوب أفريقيا على هامش اجتماع "أصدقاء بريكس"

عبدالله بن زايد يلتقى وزيرة خارجية جنوب أفريقيا على هامش اجتماع "أصدقاء بريكس"
2 يونيو 2023 20:18

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا على هامش اجتماع "أصدقاء بريكس" في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وناقش سموه ومعالي وزيرة خارجية جنوب أفريقيا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل الارتقاء بها وتعزيزها بما يخدم أهدافهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومجموعة "بريكس".

وتطرق سموه ومعالي ناليدي باندور خلال الاجتماع إلى الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وشكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان معالي ناليدي باندور على دعوة سموه للمشاركة في اجتماع "أصدقاء بريكس"، مؤكدا حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على ترسيخ علاقات متنامية ومزدهرة مع جنوب أفريقيا.

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وأشار سموه إلى أن جنوب أفريقيا شريك مهم لدولة الإمارات والعلاقات بين البلدين قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتفاهم، وتهدف إلى التعاون المثمر في شتى المجالات بما يلبى طموحات البلدين الصديقين في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى مشاركة جنوب أفريقيا في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي بما يسهم في تعزيز العمل المناخي العالمي.

من جانبها أكدت معالي ناليدي باندور متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا، معربة عن تطلعها لتعزيز آفاق التعاون والشراكة مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

كما أعربت عن تمنياتها لدولة الإمارات التوفيق والنجاح خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مشيدة بمشاريع الدولة ومبادراتها الرائدة في ملف مكافحة التغير المناخي.

المصدر: وام
جنوب أفريقيا
الإمارات
عبدالله بن زايد
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