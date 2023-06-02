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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
2 يونيو 2023 19:31

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. و يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف ،ويحدث المد الأول عند الساعة 13:09 والمد الثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 17:58 والجزر الثاني عند الساعة 07:44.

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و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:42 والمد الثاني عند الساعة 24:20 والجزر الأول عند الساعة 15:11 والجزر الثاني عند الساعة 03:15 .

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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