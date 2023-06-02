المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته الـ 12 الأربعاء المقبل

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، يوم الأربعاء المقبل في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص، ويوجه 4 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، توجه سمية عبدالله السويدي، سؤالاً إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، حول «نظام التسريع في المدارس الحكومية»، فيما توجه عائشة محمد الملا سؤالاً آخر لمعاليه حول «قبول الطلبة المصابين بمرض السكري في المدارس».

ويوجه أحمد عبدالله الشحي سؤالاً إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حول «الموجهون التربويون الفنيون»، فيما يوجه سعيد راشد العابدي سؤالاً إلى معالي سارة عوض مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، حول «توفير الحضانات المناسبة لأطفال الأمهات العاملات، خاصة في المناطق النائية».