7 يونيو... الفرصة الأخيرة لتسجيل الطلبة المواطنين في الجامعات والبعثات

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعادة فتح التسجيل في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023-2024، وذلك لتسهيل انضمام الطلبة الذين لم يتمكنوا من الانتهاء من إجراءات التسجيل خلال المهلة المحددة سابقاً.

ولفتت أن المهلة الجديدة لتسجيل طلبة الصف الثاني عشر المواطنين وأبناء المواطنات تنتهي في السابع من يونيو الجاري.

ودعت "التربية" المعنيين في المدارس الحكومية إلى حث الطلبة على تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل للتمكن من حجز مقعد دراسي للعام الأكاديمي المقبل.

وأكدت أن المهلة الجديدة تعدّ الفرصة الأخيرة للتسجيل والالتحاق بالفصل الأول للجامعة للعام الجامعي 2023 – 2024. ووضعت الوزارة عده شروط لطلب الحصول على بعثة خارجية، منها ألّا يكون الطالب حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث داخل أو خارج الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، وأن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى، موضحاً فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة والتكلفة الإجمالية للدراسة.

وتشترط الوزارة أن تتم معادلة وتصديق المؤهل السابق من قبل الوزارة، وأن يلتزم الطالب بالمدة المطلوبة للانتظام في الدراسة بما لا يتعارض مع نظام معادلة الشهادات، وأن يكون لائقاً صحياً بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة. وشددت على أهمية اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية، وأن يوفر شهادة إعفاء أو تأجيل أو إنهاء من الخدمة الوطنية للطلبة الذكور، وأن يوقع إقراراً بالالتزام بقانون البعثات والمساعدات الدراسية ولوائحه التنفيذية وأي إقرارات أخرى ذات صلة تحددها الوزارة من ضمن متطلبات الابتعاث.