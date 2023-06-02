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الإمارات

جامعة الإمارات تشارك في الملتقى الإعلامي العربي بالكويت

جامعة الإمارات
2 يونيو 2023 15:38

شارك وفد من طلاب جامعة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في دورته الـ 18، والذي أقيم في دولة الكويت تحت شعار "إعلام المستقبل، مستقبل الإعلام"، بحضور معالي عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب، وكوكبة من رؤساء التحرير ومسؤولي المحطات الفضائية والصحفيين والمهتمين بشؤون الإعلام، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وأكد الدكتور أحمد المنصوري، رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية في جامعة الإمارات والمشرف على الوفد الطلابي، أن مشاركة طلاب جامعة الإمارات في مثل هذه اللقاءات جاء بهدف تطوير مهاراتهم الشخصية، وبناء شبكة من العلاقات مع المجتمع الإعلامي العربي، وتوسيع دائرة المعارف والتجارب، والاطلاع على أحدث التجارب الإعلامية المتميزة.

من جهتهم أعرب الطلبة المشاركون عن سعادتهم بترشيح جامعة الإمارات لهم لحضور هذا الملتقى الإعلامي، حيث حضروا عدداً من الورش التدريبية المتخصصة في الإعلام وصناعة المحتوى، وشهدوا العديد من جلسات العمل الزاخرة بالنقاشات الجادة حول واقع ومستقبل الإعلام، مؤكدين أن الأفكار والتجارب التي حصلوا عليها ستساهم في تطوير مسيرتهم في الإعلام.

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ضمّ الوفد كلاً من سعيد الرميثي وصالح الزحمي وفهد القحطاني وعبد الله شملان، من قسم الإعلام والصناعات الإبداعية في جامعة الإمارات.

وتناول الملتقى العديد من المواضيع المهمة في مجال الإعلام، مثل دور الإعلام في تشكيل الرأي العام وتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة، وتحديات الإعلام الحديثة وتأثيرها على المجتمع والسياسة والاقتصاد، حيث تمّ تنظيم جلسات نقاش وورش عمل ومحاضرات تقديمية لتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين.

ويُعدّ الملتقى فرصة للإعلاميين والصحفيين للقاء زملائهم من الدول العربية، وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، وتبادل المعرفة والأفكار والتجارب، كما يسهم في تطوير مجال الإعلام في المنطقة العربية وتعزيز دوره في خدمة المجتمع وتعزيز الحوار الإعلامي.

المصدر: وام
الملتقى الإعلامي العربي
الكويت
جامعة الإمارات
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