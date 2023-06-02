"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف "الوطني للأرصاد" أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.6 درجة مئوية في ركنة بالعين الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات
وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على تويتر، صباح اليوم.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.6 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 21.6 °C in Raknah (Al Ain) at 06:00 UAE Local time pic.twitter.com/4nYqf3rxUC— المركز الوطني للأرصاد (@NCMUAE) June 2, 2023