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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
2 يونيو 2023 10:14

كشف "الوطني للأرصاد" أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.6 درجة مئوية في ركنة بالعين الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات 

وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على تويتر، صباح اليوم. 

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
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