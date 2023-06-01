ولي عهد عجمان يستقبل سفير نيوزيلندا

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، ريتشارد كارى سفير نيوزيلندا لدى الدولة، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. ورحب سموه بالسفير، مؤكداً على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين وتبادل الأحاديث التي من شأنها تقوية تلك العلاقة بين الشعبين الصديقين في العديد من القطاعات وسبل توطيدها. وأعرب السفير ريتشارد جورج كاي عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مشيداً بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والعمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها.

حضر اللقاء الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وحمد راشد النعيمي، مدير ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.