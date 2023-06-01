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فتح باب الترشيحات لـ«جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2024»

فتح باب الترشيحات لـ«جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2024»
2 يونيو 2023 01:21

أبوظبي (وام)

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أُعلنت جائزة زايد للأخوة الإنسانية، أمس، فتح باب الترشيحات لدورة 2024، ويستمر حتى الأول من أكتوبر 2023.
وتعد جائزة زايد للأخوة الإنسانية جائزة عالمية مستقلة تكرم الأفراد والكيانات من جميع الخلفيات ممن يسعون بتفانٍ وبلا كللٍ أو مللٍ إلى تعزيز قيم التضامن والنزاهة والإنصاف والتفاؤل، وتقدم إسهاماتٍ جليلة نحو إرساء التعايش السلمي. وقد أُطلِقت الجائزة التي تتضمن جائزة مالية قدرها مليون دولار أميركي، عام 2019 بمناسبة اللقاء التاريخي بين قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في أبوظبي، حيث وقَّع الرمزان الكبيران معاً وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية. 
وقال المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية: «مع انطلاق نسخة الجائزة 2024، ندعو إلى تقديم ترشيحات للأشخاص والمنظمات التي تسعى إلى تعزيز الأخوة الإنسانية على جميع مستويات المجتمع، وإلهام الآخرين لخدمة الصالح العام، وتغيير عالمنا نحو الأفضل». وبإمكان الجهات المؤهلة تقديم ترشيحاتها عبر الموقع الرسمي لجائزة زايد للأخوة الإنسانية من خلال الرابط التالي: https://zayedaward.org/. وسوف تتولى لجنة تحكيم مستقلةٌ مؤلفةٌ من خبراء معنيين بإرساء السلام وتحقيق التعايش السلمي مراجعة الترشيحات واختيار الفائز (الفائزين) بالجائزة. وسيُكرم الفائز (الفائزون) في حفلٍ سيُقام يوم الرابع من فبراير 2024.

جائزة زايد للأخوة الإنسانية
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