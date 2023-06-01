زكي نسيبة: جامعة الإمارات تقوم بدور فعال في تحقيق التنمية المستدامة

العين (الاتحاد)

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة ورشة عمل حول الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بعنوان «ضمان توفير المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع»، وذلك على هامش الكونجرس العالمي للتنمية المستدامة والذي استضافته مؤخراً جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وتنظمه مؤسسة التايمز للتعليم العالي، في جدة بالمملكة العربية السعودية من 29 مايو ولغاية 1 يونيو 2023. وتقام هذه الورشة ضمن الورش المختلفة التي تقام من قبل الكونجرس الرئيسي.

وفي كلمته الافتتاحية والترحيبية المسجلة، رحب معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بالحضور افتراضياً، متمنياً لهم النجاح، مؤكداً أن هذا الحدث والذي تنظمه جامعة الإمارات يركز على الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة «ضمان توفر المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع»، ويعتبر هذا الحدث مكملاً للكونجرس العالمي للتنمية المستدامة. وأكد معاليه أن الحدث الذي تنظمه جامعة الإمارات في جدة يتواءم مع أجندة جامعة الإمارات للاستدامة 2023 واستراتيجية البحث والابتكار 2023-2026 والتي حددت المياه كأحد المواضيع البحثية، كما يدعم هذا الحدث عام الاستدامة في دولة الإمارات، ويساهم في دعم الجهود لتحقيق استراتيجية الحياد المناخي 2050.

وأشار معالي الرئيس الأعلى للجامعة في كلمته المسجلة إلى أن الماء من أهم الموارد الطبيعية والثمينة، وهو من الأساسيات لحياة الإنسان، ومن الضرورات للازدهار والتطور الصناعي والزراعي والاقتصادي.

وأوضح معاليه أن الإمارات العربية المتحدة تدرك أهمية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتعمل على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادرات، كما أننا ملتزمون بالمحافظة على المياه، ونعمل على تعزيز الوعي بالمحافظة على المياه، وتقليل استهلاك المياه في القطاع الزراعي، واستخدام تقنيات الري الحديثة.

وأكد معالي الرئيس الأعلى للجامعة أن جامعة الإمارات تقوم بدور فعال في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال المساهمة في مبادرات وبرامج بحثية ومسابقات بحثية وطنية ودولية يشارك فيها طلبة التعليم الجامعي والدراسات العليا، وتتصل بالحفاظ على الموارد المائية وإدارتها واستدامتها، كما يقوم المركز الوطني للطاقة والمياه في الجامعة بأبحاث متعددة التخصصات وذات طابع تطبيقي، تتعلق بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وأشار معالي زكي نسيبة في ختام كلمته إلى أن تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يتطلب إعادة التفكير في الطريقة التي ندير بها مواردنا المائية ونحافظ عليها، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي وتنمية القدرات البشرية.

وبعد كلمة معاليه، بدأت الجلسة النقاشية الأولى للحدث حول دور التعليم العالي في توفير المياه النظيفة في الدول الفقيرة، وقد أدار الجلسة الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، والذي أكد الدور الكبير لمؤسسات التعليم العالي في توفير الحلول المبتكرة للتحديات المتصلة بندرة المياه من خلال البحث العلمي، كما أن المؤسسات التعليمية مطالبة من خلال برامجها الأكاديمية بتعزيز دور طلبة الجامعة في المساهمة في تقديم الحلول العلمية لتحقيق قدر كبير من استدامة مواردنا المائية.

وفي الكلمة الختامية، أوضح النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات الدكتور أحمد علي مراد أن التعاون البحثي الإقليمي والدولي ذو أهمية في إيجاد الحلول العلمية المبتكرة لتحقيق مستهدفات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وفي الجلسة التالية، قدم كل من الدكتورة روية الكندي، مساعد العميد للبحث العلمي والدراسات العليا بكلية العلوم في جامعة الإمارات، والدكتور ظافر المخلص، رئيس قسم هندسة الاتصالات والشبكات في جامعة الأمير سلطان، عرضين حول أفضل الممارسات لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. وتناولت الجلسة الأخيرة «التعاون الدولي: السياسات والحوكمة لضمان تعاون فعال من أجل المياه النظيفة»، وشارك في هذه الجلسة كل من الدكتور نزيه ملاط، نائب رئيس جامعة العين في الإمارات، والدكتور محمد بودينا، مدير مختبر الطاقة والمياه والبيئة بجامعة الأمير سلطان.