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أكاديمية ربدان تحصل على شهادتي «آيزو» عالميتين

مقر أكاديمية ربدان (من المصدر)
2 يونيو 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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حصلت أكاديمية ربدان، المُتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، على شهادة المعيار الدولي لإدارة أمن المعلومات (ISO 27001:2022)، وشهادة المعيار الدولي لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (-1:2018 ISO/IEC 20000)، وذلك من مؤسسة «لويدز ريجستر»، الرائدة عالمياً في تدقيق ضمان الجودة.
وبهذا الإنجاز تُصبح أكاديمية ربدان الأولى في دولة الإمارات التي تحصل على شهادة المعيار الدولي لإدارة أمن المعلومات (ISO 27001:2022) من مؤسسة «لويدز ريجستر» في أحدث إصدار له، والذي يُركز بشكل أكبر على المخاطر الإلكترونية، ويأخذ بعين الاعتبار أهمية تعزيز أنظمة الحماية وأمن المعلومات ضد الهجمات الإلكترونية على الشبكات والبيانات التي تتبناها المؤسسة.
ويعكس حصول الأكاديمية على شهادتي «الآيزو» في إدارة أمن المعلومات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات تبنيها لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة بتقنية المعلومات، بما يُحقق أكبر قدر ممكن من الفائدة للموظفين والطلبة والعملاء على حدٍ سواء، وذلك من خلال ضمان استخدام الأنظمة التي تعمل بكفاءة وفعالية عالية، والمحافظة على أعلى درجات الأمان، إلى جانب أتمتها بجودة عالية على مختلف المستويات. وبهذه المناسبة، قال جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان: «يتوّج هذا الإنجاز الجهود الكبيرة لفريق إدارة تكنولوجيا المعلومات ومكتب إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في الأكاديمية، ويعكس التزامنا الراسخ في مواكبة أحدث التقنيات والممارسات ذات الصلة حول العالم، بما يوفر أفضل الحلول الممكنة لأنظمة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات في الأكاديمية، ويُسهم في تسهيل العمليات التشغيلية للوصول إلى منظومة عمل سلسلة ومرنة على مختلف المستويات الوظيفية». وجرت عملية التدقيق والتقييم من قبل خبراء مستقلين مُتخصصين في ضمان الجودة، حيث تم النظر في عدد من المتطلبات التي تشمل إدارة المخاطر، والأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال، والتميز في العمليات التشغيلية، وإدارة التغيير وغيرها من المتطلبات ذات الصلة. وقد عملت أكاديمية ربدان على تحديث العمليات التشغيلية الأساسية لديها بما يواكب أفضل الممارسات التي طرأت بعد جائحة «كوفيد- 19»، كما تبنت نهجاً شمولياً لتحسين أداء المؤسسة والارتقاء بجميع عملياتها الإدارية بكفاءة، فضلاً عن تقديم خدمات سلسة ومبسطة تلبي احتياجات طلابها وموظفيها وعملائها.
الجدير بالذكر، أن أكاديمية ربدان قد حققت نسبة 95% من التحول الرقمي لخدماتها، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز قدرتها على التكيُّف السريع مع المُتغيّرات العالمية، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز سرعة عملياتها وكفاءتها.

أكاديمية ربدان
الإمارات
شهادة الآيزو
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