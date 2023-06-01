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أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تطلق هاكاثون «ابتكر من أجل عالم مستدام»

جانب من الهاكاثون (من المصدر)
2 يونيو 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمّت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مؤخرًا هاكاثون «ابتكر من أجل عالم مستدام». واستهدف الهاكاثون تعزيز روح ريادة الأعمال وتطوير حلول مبتكرة لتحديات تغيُر المناخ المستقبلية، متيحاً للمشاركين الفرصة لابتكار حلول للتحديات ضمن أحد المحاور التالية: تطوير حلول برمجية لمراقبة انبعاثات غازات الدفيئة، وإيجاد حلول برمجية لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وبناء حلول برمجية لترسيخ ثقافة الاستدامة.
ومثّل هاكاثون أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية منصةً للطَلَبة ورواد الأعمال والمُبتكرين الذي يجمعهم الشغف بدفع عجلة التغيير الإيجابي لمواجهة تحديات التغير المناخي. وأتاح هذا الحدث للمشاركين فرصة التعاون مع أقرانهم الذي يشاركونهم رؤاهم وطموحاتهم، وعرض حلولهم المبتكرة، والاستلهام من تجربة كوكبةٍ من الخبراء في هذه المجالات.
ويعتبر مشروع هاكاثون «ابتكر من أجل عالم مستدام» أحد المشاريع التحوليَّة ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022.
ونالت الفرق الثلاثة الأولى ضمن كل فئة جوائز نقدية تتجاوز 20 ألف درهم، إلى جانب فرصة عرض مشاريعهم أمام خبراء في الاستدامة والتغير المناخي. وحاز على المركز الأول فريق «درون دروب» بجائزة نقدية قيمتها 10 آلاف درهم، كما حاز على المركزين الثاني والثالث كل من فريق «شخص» وفريق «نومو» وتم منحهم جائزة 8000 درهم و5000 درهم توالياً. وستتأهل الفرق الفائزة للمشاركة في المرحلة الثانية من الهاكاثون، «برنامج المسرعات»، حيث سيتم دعم أفكارهم لتصبح قابلة للتطبيق تجاريًا وتنفذ على أرض الواقع.

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
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