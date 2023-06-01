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مسؤولان مكسيكيان: نشارك الإمارات توجهاتها بشأن «COP28»

مسؤولان مكسيكيان: نشارك الإمارات توجهاتها بشأن «COP28»
2 يونيو 2023 01:21

أبوظبي (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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أكد مسؤولان مكسيكيان، أن الإمارات شريك استراتيجي مهم للمكسيك، وشددا على سعيها لتعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، وفي مقدمتها التبادل التجاري والتعاون بصورة أكبر في قطاعي الأغذية والإنتاج الزراعي.
فمن جانبها، أكدت السفيرة أميريتا توسكانو، نائبة وزير خارجية المكسيك، في تصريحات، أمس، خلال زيارة لأبوظبي ضمن وفد مكسيكي يزور الدولة، مشاركة بلادها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 الذي تستضيفه الإمارات هذا العام، واصفة التغير المناخي بأنه تحد كبير لدول العالم كافة.
ونوهت توسكانو إلى أن زيارة الوفد تستهدف فتح آفاق أرحب للعلاقات بين الإمارات والمكسيك في مختلف المجالات، موضحة أنها تزور الإمارات للمرة الأولى ضمن وفد مكسيكي يقوم بجولة بدول مجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بين المكسيك ودول التعاون.
من جانبه، قال جبرائيل يوريو جونزاليس، نائب وزير المالية والائتمان العام في المكسيك، في تصريحات له، إن تحلية المياه ومجالات الطاقة الخضراء فرص جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، والاستفادة من التجارب المتبادلة في هذا المجال.
وأضاف: «نعمل حالياً على تعزيز التعاون مع الإمارات في قطاعات جديدة، منها تحلية المياه والطاقة الخضراء والأمن الغذائي»، لافتاً إلى أن الإمارات المحطة الختامية ضمن برنامج زيارة الوفد المكسيكي لدول مجلس التعاون والذي استهدف استكشاف فرص التعاون بين الغرف التجارية وأسواق المال ومجالات النقل والبنية التحتية وخدمات قطاع الطيران. 
ونوه يوريو جونزاليس إلى تطلع بلاده لمخرجات مؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري في دبي، وقال: «إن المكسيك تتشارك مع الإمارات في توجهاتها بشأن مخرجات (COP28)، وضرورة توحيد الجهود العالمية للحد من التغيرات المناخية».. مشيراً إلى التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز، وأكد أهمية هذه الزيارة باعتبارها فرصة لمزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

COP28
كوب 28
الإمارات
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