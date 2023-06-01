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منشآت صحية في أبوظبي تحصل على اعتماد كندي

منشآت صحية في أبوظبي تحصل على اعتماد كندي
2 يونيو 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، أن مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى توام، وجميعها تابعة لمجموعة «بيور هيلث»، تحصلت على اعتماد الكلية الملكية الكندية الدولية لتصبح أوَّلَ مؤسَّسات تعليمية معتمدة للتدريب الطبي في الدولة، ما يمكِّنها من تقديم برامج طب الإقامة والزمالة في تخصُّصات طبية دقيقة معتمدة في كندا للأطباء الراغبين في الحصول على البورد الكندي في الإمارة، ومن شتّى أنحاء العالم.
ويعكس اعتماد الكلية الملكية الكندية الدولية تطبيق المنشآت الصحية الثلاث لأفضل معايير التعليم الطبي وفق أعلى المستويات العالمية، وتقديمها برامج تعليم طبي من شأنها رفد الكوادر الصحية بالخبرات والكفاءات، لمواصلة تقديم رعاية صحية ذات جودة متميزة في الإمارة، ما يرسخ مكانتها وجهةً رائدة للرعاية الصحية.
وأوضحت الدائرة، أنَّ اعتماد الكلية الملكية الكندية الدولية، للمنشآت الثلاث يأتي عقب اجتيازها آلية التقييم الصارمة التي تتبعها الكلية بشأن الاعتماد، والتي تراعي تطبيق أعلى معايير التعليم الطبي، وضمان جودة البرامج التدريبية ومخرجاتها، وتبنّي التكنولوجيا الحديثة وأدوات التعليم الإلكتروني في هذا المجال.
وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: «مع اعتماد مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى توام، نشهد اليوم إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات القطاع الصحي في الإمارة، الذي يرسِّخ مكانته بصفته أحد أكثر النظم الصحية ريادةً وتميزاً في المنطقة. ونحتفي بجهودنا في الاستثمار في كوادرنا الصحية، التي تعدُّ أولوية قصوى ضمن أولوياتنا في دائرة الصحة، فاستثمارنا في كوادرنا الصحية هو استثمارنا الرابح على الدوام لما يعود به من نفع على صحة ورفاهية أفراد مجتمعنا، وبما من شأنه المضي قُدُماً بالقطاع الصحي في الإمارة وضمان استدامته».
وقال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في الدائرة: «يُعدُّ استقطاب المواهب والكفاءات في الرعاية الصحية وتطويرها من أولويات الدائرة، حيث نؤمن بدور الكوادر الصحية في الارتقاء بخدمات الرعاية وتحقيق أهداف القطاع الصحي الطموحة، ولذلك نحن حريصون على العمل جنباً إلى جنب مع المنشآت الصحية لتمكينها من توفير بيئة تعليمية معتمَدة ومتميِّزة لكوادرها الطبية، وضمان رفدها ببرامج تعليم طبي وفرص تدريبية تقدَّم وفق أعلى المستويات العالمية».

أبوظبي
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دائرة الصحة
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