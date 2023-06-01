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«تريندز» يناقش أهمية الثقافة للتقريب بين الشعوب

محمد العلي والحضور خلال الحلقة (من المصدر)
2 يونيو 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكدت حلقة نقاشية جمعت باحثين من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومسؤولين وباحثين من اليابان وفيتنام، أهميةَ البحث العلمي ومراكز الفكر في نشر الثقافة، والمعرفة، واستشراف الأحداث، وتجلياتها. وتركز النقاش الذي استضاف فيه المركز، كلاً على حدة، نغوين مانه توان، السفير فوق العادة والمفوض بسفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، ووفداً يابانياً يضم ماريكو كانيكو الوزير بسفارة اليابان لدى الدولة، يرافقه ريوكو ساساوكا الملحق بالسفارة، بحضور عدد من باحثي «تريندز»، تركز على دور المراكز البحثية في دعم الثقافة وإقامة حوار وتقديم محتوى يسهم في النهضة المعرفية والثقافية، ويساعد في قراءة القضايا الراهنة بنظرة علمية وازنة، بما يسهم في إيجاد الحلول ومواجهة التحديات برؤى صائبة.
ورحَّب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، بالوفدين الياباني والفيتنامي، معرباً عن تطلعه إلى التعاون مع مراكز البحث والفكر في كل من فيتنام واليابان، بما يخدم المعرفة والثقافة بشكل عام ويعزز قيم التسامح والتعايش وفهم الآخر بشكل خاص.  
وأكد سفير فيتنام أهمية مراكز الفكر في بناء وتعزيز العلاقات بين الشعوب، معرباً عن دعمه لتريندز في توسيع شبكة علاقاته البحثية مع المؤسسات البحثية والأكاديمية في بلاده، وثمن أيضاً الجهود البحثية التي يضطلع بها مركز تريندز، كما أشاد بمستوى إصداراته وشموليتها وتنوعها، وأبدى تقديره لاهتمام المركز بالشباب، وإتاحة المجال لهم للمشاركة في المجال البحثي الذي يمثّل أساس المعرفة والبناء الحضاري للأمم.
بدوره، أعرب الوفد الياباني عن تقديره لجهود تريندز البحثية، قائلين إنها تتميز بالجدية والبحث الرصين، وتُسهم في نشر ثقافة السلام والتعايش، ونوه الوفد بالحضور المتميز لتريندز في المحافل المعرفية العالمية، إضافة إلى نشاطاته وفعالياته التي تغطي طيفاً واسعاً من المعارف والعلوم.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
البحث العلمي
اليابان
فيتنام
محمد عبدالله العلي
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