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لجنة باستشاري الشارقة تناقش قانون «الخدمات الاجتماعية»

لجنة باستشاري الشارقة تناقش قانون «الخدمات الاجتماعية»
2 يونيو 2023 01:19

الشارقة (وام)

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نظرت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة بصفتها اللجنة المختصة والمحال إلى المجلس الاستشاري من قبل المجلس التنفيذي.
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس بمدينة الشارقة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس يوسف حسن آل علي وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة شؤون الجلسات واللجان وسيف بن سويف الكتبي أمين سر اللجنة.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مواد مشروع القانون والتي تفضي إلى مواد حاكمة لاستشراف جوانب عمل دائرة الخدمات الاجتماعية في مجالات عملها في مدن ومناطق إمارة الشارقة، وكذلك في اختصاصات الدائرة وما تضطلع به من أدوار في العمل على توفير الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم للأفراد والأسر في المجتمع، وما تعنى به في ذات السياق من تعزيز التلاحم المجتمعي والتماسك بين أفراد وأسر ومؤسسات المجتمع في إطار ما تهدف إليه أعمالها وأهدافها.
كما تم النظر والنقاش في عدد من مواد مشروع القانون وأبدت اللجنة رأيها في مختلف أهداف مشروع القانون الواردة في تنظيم الدائرة بجانب دورها المهم في تقديم الدعم والإعانات والمساعدات الاجتماعية للمستحقين.

الإمارات
استشاري الشارقة
الشارقة
المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
دائرة الخدمات الاجتماعية
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