الجمعة 2 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«بلدية أبوظبي» توفر قوائم بشركات المهن العقارية على موقعها الإلكتروني

بلدية أبوظبي
2 يونيو 2023 01:20

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
تنبيه من شرطة أبوظبي
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

أكدت بلدية مدينة أبوظبي ضرورة تأكد المستثمرين من أن الوسطاء العقاريين الذين يتم التعامل معهم مرخصون ومعتمدون لديها، والاستفادة من القوائم التي توفرها على موقعها الإلكتروني لشركات المهن العقارية المرخصة في الإمارة ويقدر عددها بـ1000 شركة.
وأشارت البلدية إلى أنها تسعى من خلال توفير قوائم شركات المهن العقارية المرخصة في الإمارة، بما في ذلك الوسطاء والمطورون والمساحون والمقيمون العقاريون، إلى حماية حقوق المتعاملين، والمطورين، والمستثمرين بكل شفافية ووضوح وبما يرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم، ويعزز كفاءة القطاع العقاري.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي ضرورة التزام شركات المهن العقارية بدليل قواعد السلوك والآداب المهنية لمزاولة الأنشطة العقارية في إمارة أبوظبي. كما يتوجب قبل الإعلان عن بيع وحدات على المخطط الحصول على ترخيص بالإعلان، وإدراج رقم الترخيص، ورقم المشروع بهدف خلق بيئة عقارية آمنة.
وأشارت البلدية إلى ضرورة إدارة المستثمرين مختلف معاملاتهم العقارية عبر منظومة «داري»، والتأكد قبل الشروع في شراء الوحدات العقارية من الوضع الراهن للعقار عبر منصة «داري»، التي تعزز من شفافية السوق العقاري في إمارة أبوظبي، وتساهم في الوقت نفسه في حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، وتمكين الاختصاصيين من تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع لمواجهة المظاهر السلبية كظاهرة الاتصال العشوائي، أو الإعلانات المبوبة لمشاريع وعروض غير موجودة.
ويقدر عدد المطورين العقاريين المعتمدين في إمارة أبوظبي بـ111 مطوراً عقارياً و395 شركة وساطة مسجلة لتنظيم السوق العقاري و100 شركة مساحة، وتم اعتماد خمس بنوك جديدة كأمناء حساب لتكون جميع البنوك المحلية في أبوظبي مسجلة ضمن أمناء الحساب.
أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تطبيق القانون العقاري رقم 3 لعام 2015، يكفل حماية حقوق المتعاملين، والمطورين، والمستثمرين بكل شفافية ووضوح ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم، مما يعزز كفاءة القطاع العقاري.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
الوسطاء العقاريون
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
الاقتصادي
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
اليوم 12:28
شعار شرطة أبوظبي
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 12:28
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 12:05
ميسي بـ630 يورو!
الرياضي
ميسي بـ630 يورو!
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©