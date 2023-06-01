حملات توعية ونظافة بمدن الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نظم فريق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» وطلاب المدارس بالمنطقة، حملة نظافة وتوعية على مستوى مدن المنطقة شملت مناطق البر والشواطئ. ويأتي ذلك في إطار سلسلة حملات التوعية والنظافة التي ينظمها فريق التواجد البلدي بالبلدية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف المحافظة على المظهر العام، ونشر الوعي البيئي وغرس الالتزام السلوكي الصحيح في نفوس طلاب المدارس للعيش في بيئة صحية سليمة.

وتهدف الحملات أيضاً إلى تعزيز التعاون بين الشركاء في الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة، وإيجاد البيئة السليمة التي تحقق تطلعات مرتادي الشواطئ بالمنطقة، ونشر الوعي البيئي وغرس الالتزام السلوكي الصحيح للعيش في بيئة صحية. كما نظم فريق التواجد البلدي زيارات توعية وتفتيش للعزب للحد من بعض الظواهر وتوعية العاملين فيها بالمحافظة على النظافة وسلامة البيئة، حيث تم رصد وإزالة المخلفات التي تسبب تشوه المظهر العام. بهدف تحفيز الرقابة الفعّالة وتوضيح الإرشادات الواجب اتباعها للمحافظة على المظهر العام، والتوعية بأهمية رمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها، وتحسين المظهر العام والحضاري في المدينة.

وتتواصل زيارات التوعية في الأحياء السكنية للحد من بعض الظواهر، والمحافظة على المظهر العام وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتحفيز الرقابة الفعالة على المظهر العام، والارتقاء بجودة الحياة في مدن منطقة الظفرة. وتحرص فرق التواجد البلدي على تنظيم الحملات والزيارات التوعوية والتفتيشية لنشر الوعي بأهمية المحافظة على النظافة وسلامة البيئة.