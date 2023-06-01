افتتاح طريق يربط محطة قطار الاتحاد مع شارع E18

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

افتتحت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة طريقاً جديداً لربط محطة قطار الاتحاد (الميناء الجاف في منطقة الغيل) مع شارع E18، ويأتي افتتاح هذا الطريق في إطار جهود الدائرة، لا سيما قطاع الطرق والبنية التحتية، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن ومختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والنقل البري.

وأكد المهندس خالد العلي المدير العام لدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن تنفيذ المشروع بدأ في شهر نوفمبر 2022 كمرحلة أولى بمسار لكل اتجاه يصل إلى محطة قطار الاتحاد، والذي يتسع لـ2000 شاحنة في الساعة لكل اتجاه، منوهاً بأن الدائرة تعتزم استكمال المرحلة الثانية في الربع الأخير من العام الجاري.

وبين مدير عام الدائرة أن دولة الإمارات تشهد نمواً كبيراً على جميع الأصعدة، وتولي حكومتنا الرشيدة أولوية كبيرة لمشاريع تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الدولة لترسي دعائم التطور والنمو، وتعزز بشكل أكبر مكانة الإمارة على خارطة الاقتصاد العالمي، لتحقيق رؤية دولة الإمارات للسنوات القادمة، مشيراً إلى أن دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة تمكنت من إنجاز وصيانة وتطوير عددٍ من المشاريع والمرافق الخدمية المتعلقة بالبنية التحتية للإمارة، والتي أثرت بشكل إيجابي على الإمارة، خلال العام الماضي 2022، والتي شملت الطرق التي تضم أعمال الإسفلت وصيانته والمنحدرات وطرق المدينة، موضحاً أن أعمال الإسفلت شملت الطرق الداخلية سواء طرق داخلية بلغت 100 كم وطرق المدينة 1 كم، وصيانة الإسفلت 20.100 طن، وحماية منحدرات الطريق والتي بلغ طولها ٩٦ كم، وعن أعمال المرور، فشملت علامات الطريق والتي بلغ طولها 116122 متراً مربعاً.

وأشار العلي إلى أن الدائرة افتتحت منذ شهرين ماضيين طريق جبل جيس الجديد من الطريق الدائري مروراً بمنطقة وادي حقيل، وذلك ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية وإنشاء الطرق الحديثة للإمارة، حيث يقع طريق جبل جيس الجديد الشارع الجديد على الطريق الدائري من مخرج 611 بطول إجمالي قدره 8.6 كيلو متر، ويسهم الطريق الجديد في اختصار زمن الرحلة 75% أي في غضون 4 دقائق، مقارنة بطريق وادي البيح الذي تقطع مسافته في 20 دقيقة بالمركبة، حيث تم إنشاء المشروع بواقع مسارين في كل اتجاه، وتم تصميم مشروع الطريق الجديد وفق أعلى المواصفات التي تمنع إغلاقه أمام الحركة المرورية، مستقبلاً في حال نزول السيول الجبلية خلال موسم هطول الأمطار، إذ تم إنشاء الطريق بارتفاعات تتراوح بين 4 و30 متراً عن مستوى الأرض في بعض المناطق بحسب اختلاف طبيعتها بين الأرض الطبيعية والجبلية، بالإضافة إلى 10 عبارات لتصريف مياه الأمطار، حيث بلغ حجم أعمال القطع في المناطق الجبلية أكثر من 2.5 مليون متر مكعب من الصخور، واستخدام طبقات الرصف وتأمين حواف الطريق لضمان عدم تأثير السيول على الطريق في المستقبل، حيث ينعكس هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي إيجابياً على المكانة السياحية للإمارة والاستثمار السياحي.