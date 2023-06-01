مذكرات تفاهم بين جامعة الشارقة وجامعات روسية

الشارقة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، توقيع جامعة الشارقة عدداً من مذكرات التفاهم مع جامعات روسية.

وشملت الجامعات الروسية التي وقعت معها جامعة الشارقة مذكرات التفاهم، جامعات موسكو الحكومية في لومونوسوف، وسيتشنوف الطبية، وأديجغيا الحكومية.

وقع المذكرات كل من: الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتور فيكتور انتونوفتش ساندوفنشي، رئيس جامعة موسكو الحكومية في لومونوسوف، والدكتور بيتر غلوباشكو، رئيس جامعة سيتشنوف الطبية، والدكتور داوود مامي، رئيس جامعة أديجغيا الحكومية.

وتمتد مجالات التعاون بين أطراف المذكرة لتشمل جميع الأنشطة والبرامج التي تعزز وتطور العلاقات بين الجامعات، بما في ذلك التعاون في مجال تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والموظفين، وتبادل الطلاب والخريجين، وتبادل البرامج الأكاديمية، والتعاون في مجال الإشراف المشترك على طلبة الماجستير والدكتوراه، وتنظيم أنشطة بحثية مشتركة، وتقديم المنح.

تشمل مجالات التعاون إنشاء درجات أكاديمية مشتركة وبرامج أكاديمية خاصة، والتعاون في برامج التعلم الإلكتروني، وفي مجال الاستشارات والتدريب والتعليم والتعلم وتطوير المناهج، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات دولية مشتركة، وتبادل المواد الأكاديمية والعلمية والبيانات المؤسسية للمقارنة الاستراتيجية المشتركة، وتبادل المعلومات المؤسسية حول وسائل الإعلام والصحافة والاتصالات العامة. كما شهد سمو رئيس جامعة الشارقة، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الروسية تتعلق بتعزيز التعاون بين الاتحادين في التبادل الأكاديمي، وتسهيل الاعتمادات الأكاديمية بين الجامعات العربية والروسية، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقَّع المذكرة كل من الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور فيكتور انتونوفتش ساندوفنشي، رئيس اتحاد الجامعات الروسية.