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«الكنز».. مسابقة لدعم النسيج الأسري

«الكنز».. مسابقة لدعم النسيج الأسري
2 يونيو 2023 01:19

دُبيّ (الاتحاد)

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إيماناً بأهمية تعزيز تماسُك النسيج الأُسري، تطلق مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال غداً مسابقة «البحث عن الكنز» في «الخوانيج ووك»، بالتعاون مع «فرجان دُبيّ» و«دُبيّ القابضة»، وبمُشاركة 20 عائلة و15 متطوعاً، وذلك احتفالاً باليوم العالميّ للأُسرة.
وتستهدف المسابقة تسليط الضوء على أهمية التواصل الأسري، عبر حزمة رسائل تتناول أهمية الأسرة كنواة للمجتمع، والحوار الذي يعزز الهوية، كما تعكس فكرة التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية الخاصة. وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مُدير عام المُؤسسة بالإنابة، أنَّ الفعالية تنسجم مع استراتيجيات المؤسسة، وأهدافها الرامية إلى إبراز أهمية العلاقات الأُسرية المتينة التي تقوم على الثقة وتحمُّل المسؤولية.

التماسك الأسري
دبي
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
يوم الأسرة العالمي
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