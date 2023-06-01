أصحاب الهمم «يبدعون» في ياس

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت، أمس، فعاليات المعرض الفني الخيري الأول لأصحاب الهمم من فئة ذوي اضطراب التوحد الذي تنظمه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ممثلة في مركز أبوظبي للتوحد، بدعم من مجموعة الدار العقارية ، تحت شعار «بدعمكم نبدع»، ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى 4 يونيو الجاري في ياس مول، 30 طالباً وطالبة من مصابي التوحد، ويعرضون 50 عملاً فنياً من إبداعاتهم.

حضر افتتاح المعرض، عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتهدف الفعالية إلى تشجيع وتنمية مواهب طلاب مركز أبوظبي للتوحد في مجالي الرسم والفن التشكيلي، وتقدير جهودهم وإنتاجهم الفني.