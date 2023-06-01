زراعة 600 شجرة على طريق أبوظبي – دبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، مبادرة لزراعة المئات من شتلات الأشجار بامتداد نحو 1900 متر طولي على طريق أبوظبي- دبي، وتحديداً من مدخل السوق الأبيض وحتى جسر العجبان، وشارك 250 متطوعاً في المبادرة التي جاءت بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وزرع المتطوعون وموظفو مركز بلدية الشهامة وممثلو الشركاء الاستراتيجيين 300 شجرة غاف و300 شجرة أكاسيا فرنسيانا، وتأتي المبادرة ضمن اهتمام بلدية مدينة أبوظبي بزيادة الرقعة الخضراء، وتعزيز مبادئ الاستدامة في الزراعة، والحفاظ على البيئة الصحية، والمظهر الحضاري والجمالي العام.



