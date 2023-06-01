«السلامة الغذائية» توقع مع 13 شركة وطنية اتفاقية لتوفير احتياجات «سوق الأعلاف»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اتفاقيات «سوق الأعلاف» مع 13 شركة محلية رائدة في بيع وتسويق الأعلاف، وذلك لتوفير الأعلاف العشبية والمركزة ذات الجودة العالية، بما يلبي متطلبات قطاع الثروة الحيوانية في الدولة، وفقاً لمريم حارب السويدي، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التشغيلية.

ويبلغ حجم سوق الأعلاف في الدولة نحو 3 ملايين طن سنوياً بقيمة إجمالية تصل إلى 4.5 مليار درهم، ويخدم السوق نحو 40 ألف مربٍ على مستوى الدولة، ويلبي احتياجات أكثر من 5 ملايين رأس من الثروة الحيوانية، كما أكدت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش التوقيع، أن الباب مفتوح لدخول شركات جديدة، إذ إن الهيئة تسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تخفيف الأعباء عن المربين وسهولة الوصول إلى الأسواق النظامية، كما تم إنشاء منصة إلكترونية من أجل رفع مستوى رضا المتعاملين.

وثمَّن المشاركون في المؤتمر الصحفي بمناسبة التوقيع، توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بإطلاق «سوق الأعلاف»، الأول من نوعه والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، لتسهيل حصول مربّي الثروة الحيوانية في الدولة على احتياجاتهم من الأعلاف بأعلى جودة وأفضل الأسعار، إضافة إلى توفير حلول آمنة ومستدامة تساعد شركات الأعلاف المحلية على الوصول للأسواق. وتفصيلاً، وقع الاتفاقيات نيابة عن الهيئة سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بينما وقع ممثل كل شركة الاتفاقية التي تخص شركته، وذلك بحضور مريم حارب السويدي، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التشغيلية، وموزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، وراشد محمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وأصحاب شركات الأعلاف الرائدة في الدولة.

وقالت مريم حارب السويدي، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التشغيلية «يأتي توقيع هذه الاتفاقيات في ضوء توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الخاصة بإطلاق (سوق الأعلاف)، وذلك لدعم مربي الثروة الحيوانية على مستوى الدولة، وضمان إمدادات الأعلاف كسلعة استراتيجية على مدار العام، بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأعلاف الحيوانية وتمكين القطاع الخاص، والشركات الرائدة في هذا المجال».

وأضافت السويدي: «نعتز بالتعاون مع الشركات الوطنية التي أثبتت كفاءة وقدرة على تزويد قطاع الثروة الحيوانية بأفضل أنواع الأعلاف، وسنعمل بالتعاون معها على جعل (سوق الأعلاف) مركزاً رئيساً لتجارة الأعلاف، ووجهة لجميع المربين على مستوى الدولة لتأمين احتياجاتهم من أفضل أنواع الأعلاف الحيوانية»، مؤكدة التزام الهيئة ببناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتعزيز دور الشركات الوطنية العاملة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، ودعم مصانع الأعلاف الوطنية بما يسهم في ترسيخ هذه الصناعة الحيوية.

ومن جانبه، قال راشد محمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في الهيئة «تشكل الأعلاف أكثر من 70% من تكلفة تربية المواشي، لذا تحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تعزيز منظومة تجارة الأعلاف والارتقاء بجودتها من خلال خلق المنافسة العادلة بين الشركات الوطنية الرائدة، وترسيخ قدرتها على تلبية احتياجات الثروة الحيوانية من الأعلاف ذات الجودة العالية».

وأشار المنصوري إلى أن الشركات التي تم توقيع الاتفاقيات معها خضعت لعملية تقييم وفق معايير محددة؛ منها قدرة الشركة على خلق قيمة مضافة لسوق الأعلاف وقطاع الثروة الحيوانية في الدولة، بالإضافة إلى وجودها في السوق المحلي وجودة وسلامة منتجاتها، فضلاً عن الطاقة التشغيلية والقدرة التخزينية والملاءة المالية والالتزام بمعايير الجودة والسلامة، والسوق مفتوح أمام جميع الشركات والمصانع الوطنية التي تلتزم بتحقيق هذه المعايير.

وتلتزم الشركات الموقعة على الاتفاقية بتوفير كميات من الأعلاف لبيعها للمربين بما يضمن المحافظة على توريد الأعلاف بشكل مستدام، بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للأعلاف الحيوانية.

وحرصاً على ضمان جودة الأعلاف التي توفرها الشركات، تنص الاتفاقيات على التزام كل شركة بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بشحنات الأعلاف التي يتم توريدها، بما في ذلك بيانات الصنف والوزن وأرقام الحاويات ووثائق الشحن وبلد المصدر وتاريخ الوصول أو التاريخ المتوقع للوصول ووثائق الفحص المخبري وأماكن التخزين وتوفير جميع البيانات عن الأصناف المعروضة للبيع على النظام الإلكتروني.

ربط مشتري الأعلاف مع الموردين المعتمدين

«سوق الأعلاف» يهدف إلى ربط مشتري الأعلاف من جميع إمارات الدولة مع الموردين المعتمدين لدى الهيئة، ما يسمح بإتمام عمليات البيع والشراء بشفافية وسهولة تضمن حصول المربّين على احتياجاتهم من الأعلاف بأعلى جودة وأفضل الأسعار، وتحقيق استدامة الثروة الحيوانية وتنميتها، كما يرتبط (سوق الأعلاف) بأسواق نظامية على أرض الواقع ومنصة إلكترونية، ما يجعله الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والأكبر من حيث حجم وقيمة التداولات التي ستتم من خلاله سنوياً، ويتيح لأصحاب الثروة الحيوانية في جميع إمارات الدولة الحصول على منتجات عالية الجودة من موردين موثوق بهم، كما سيوفِّر السوقُ الوقتَ والجهدَ ويحمي المربّين من التعامل مع الباعة المتجولين أو شراء أعلاف مجهولة المصدر، إضافة إلى مزايا التنوُّع والتشكيلة الواسعة من الأعلاف العشبية والكاملة المتوافرة عبر الشركات المسجلة في المنصة أو الموجودة في السوق. وأكدت الهيئة أنَّ تطوير قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، إحدى الركائز الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وضمان وفرة وسلامة الغذاء لأفراد المجتمع كافَّة.

دعم البرامج الوطنية

قال رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة إفكو: «فخورون لكوننا جزءاً من هذا التعاون البنّاء مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والذي يمثل دليلاً على التزامنا بتحقيق أفضل قيمة ممكنة لمساهمينا، ودعم البرامج الوطنية في الدولة المختصة في تحقيق الأمن الغذائي. وتنبط أهمية هذا التعاون من كونه سيثمر عن ولادة كيان متخصص في توريد وتوزيع منتجات العلف عالي الجودة في إمارة أبوظبي، والذي سيسهل تحقيقه عبر تعاقدنا المثمر مع الهيئة. صناعة الأعلاف المركبة هي إحدى الأنشطة الرئيسة التي ركزت عليها الشركة منذ عام 1996، ومن شأن هذا التعاقد دعم مربي الثروة الحيوانية بأفضل الوسائل والطرق الممكنة، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي للإمارة».

اتفاقية

وقعت مجموعة إفكو، الشركة متعددة الجنسيات ومقرها الإمارات، اتفاقية الانضمام لبرنامج الدعم النقدي الذكي المباشر، لمدة أربعة أعوام، الذي أطلقته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم مربي الثروة الحيوانية بأفضل الوسائل والطرق الممكنة لتمكينهم من زيادة كفاءة تنمية الثروة الحيوانية التي يمتلكونها، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام، ورفع مستوى مساهمة منتجات الثروة الحيوانية. وقال «سعداء لانضمامنا لبرنامج هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وندرك أهمية توفير الأعلاف المركبة لدعم مربي الثروة الحيوانية. ويأتي تعاوننا مع الهيئة تعزيزاً لالتزامنا بتقديم أفضل المنتجات، وحرصنا على دعم الناتج المحلي واقتصاد الإمارة، ونتطلع لتعاقدنا ولتوريد أعلاف الشركة خلال الأربعة أعوام القادمة».

ويرتبط «سوق الأعلاف» بمجموعة من الأسواق النظامية القائمة بالقرب من العزب، إضافة إلى منصة إلكترونية لتداول الأعلاف متاحة لجميع الشركات على مستوى الدولة، ويوجد حالياً 12 سوقاً نظامية في الإمارة، حيث تضمُّ أبوظبي سوقاً للأعلاف في الفاية، بينما تحتضن العين 6 أسواق، هي واحة الصحراء، العويا، بوكريه، الظاهرة، ناهل والعانكة، في حين يوجد في منطقة الظفرة 5 أسواق، هي السلع، المرفأ، غياثي، حصان، والثروانية. وتضمُّ هذه الأسواق إجمالاً 85 منفذاً خُصِّصَت لـ30 شركة لبيع وتسويق الأعلاف، وهي قابلة للزيادة في المستقبل مع اعتماد المزيد من الشركات المتخصِّصة في بيع وتسويق الأعلاف.