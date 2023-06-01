الجمعة 2 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«التغير المناخي والبيئة» تستعرض سبل تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المحلية

مريم المهيري خلال ترؤسها الاجتماع (من المصدر)
2 يونيو 2023 01:19

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية

عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الخامس لمجلس المزارعين برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والذي استعرض سبل تعزيز منافسة المنتجات الزراعية المحلية في أسواق الإمارات، وغيرها من الجوانب لدعم المزارعين على المستويات كافة.
كما شهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة «واترميلون هولدنغ ليمتد»، بهدف التعاون ضمن مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية».
وشهد الاجتماع حضور كل من محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة.
وفي كلمتها، قالت معالي مريم المهيري: «يمثل تعزيز الأمن الغذائي الوطني أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، ونسعى إلى تحقيق هذا الهدف وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يواجه تحديات الأمن الغذائي في نقص المياه وقلة الأراضي الزراعية، وبما يساهم أيضاً في مساعي دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي عبر منظومة أكثر استدامة تحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع الزراعة». وأضافت معاليها: «في ظل عام الاستدامة ومع اقتراب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، نحن بحاجة إلى إبراز نموذج دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي بأكثر التقنيات الزراعية المستدامة، وتقديم نموذج عالمي في تطوير قطاع زراعي مُنتج ومستدام. كما نسعى في الوقت نفسه إلى تعزيز المزارع الوطنية من خلال دعم تلك المزارع بتكنولوجيا الزراعة الحديثة، بالإضافة إلى المساهمة في تسويق منتجاتهم في السوق الإماراتية ودعم تنافسيتها».
وخلال الاجتماع، تم استعراض تنفيذ توصيات الاجتماع الرابع لمجلس المزارعين من خلال تسليط الضوء على مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية» التي تهدف إلى جعل مزارع المواطنين مورداً رئيسياً للعديد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية لكبرى شركات توريد الأغذية العاملة في دولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض ما تم تحقيقه في مجال دعم المشاريع الزراعية، ودعم المزارع العضوية ومزارع النخيل.
كما ناقش الاجتماع تطوير برنامج لدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي والبيوت المحمية الشبكية، وبرنامج دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي لتخفيض تكلفة الإنتاج لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية. كما استعرض الاجتماع تطورات خطة عمل المجلس لعام 2023، خاصة في مجال دعم المزارعين وتسويق منتجاتهم، وتعزيز الإنتاج الزراعي للمزارع الحديثة، وغيرها.
وعلى هامش الاجتماع الخامس لمجلس المزارعين، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة «واترميلون هولدنغ ليمتد» بهدف التعاون ضمن مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية». وتوفر شركة «واتر ميلون هولندنغ ليمتد» منصة إلكترونية متكاملة لتسويق وعرض وبيع المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى منتجات أخرى، كما أنها متخصصة بإدارة سلسلة توريد الأغذية والأطعمة، والتي يمكن لأي شخص من خلالها بعد تسجيل دخوله، والتواصل مع موردين بهدف القيام ببيع أو شراء أو توزيع أو توصيل لأي نوع من أنواع البضائع والسلع. وبموجب مذكرة التفاهم التي تستمر لخمس سنوات، تقوم شركة «واترميلون هولدنغ ليمتد» بتمكين المعنيين من الشركاء ضمن مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية من التسجيل في المنصة الإلكترونية المتكاملة الخاصة بها، وذلك لتسويق المنتجات الغذائية والزراعية الخاصة بالمزارعين.

وزارة التغير المناخي والبيئة
الإمارات
المنتجات الزراعية
المنتجات الزراعية الوطنية
مريم المهيري
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
الاقتصادي
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
اليوم 12:28
شعار شرطة أبوظبي
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 12:28
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 12:05
ميسي بـ630 يورو!
الرياضي
ميسي بـ630 يورو!
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©