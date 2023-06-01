نيابة عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل زفاف ولي عهد الأردن

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الخميس، حفل عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، على الأميرة رجوة الحسين في العاصمة الأردنية عمان.

‎وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني «نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» وخالص تهانيه إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل الأردن وعائلته الكريمة، بمناسبة زفاف نجلهم الأمير الحسين بن عبدالله، متمنياً له حياة سعيدة ومباركة».

كما حضر سموه، بجانب عدد من قادة الدول وممثليها، حفل العشاء الرسمي الذي أقامه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة زفاف نجله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تهانيه للأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن وتمنياته له حياة أسرية سعيدة وهانئة.