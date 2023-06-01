السبت.. انطلاق نهائيات مسابقة راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل

دبي (وام)

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن انطلاق نهائيات مسابقة «الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل» في دورتها السادسة عشرة 1444 غداً السبت وتستمر حتى 7 يونيو الجاري.

وتقام هذه المرحلة بعد أن تم الانتهاء من التصفيات المبدئية للمسابقة التي أقيمت بمقر الجائزة في منطقة الممزر يومي 27 و28 مايو الماضي، بمشاركة أكثر من 700 متسابق في أفرعها الخمسة وهي براعم القرآن وفتيان القرآن وشباب القرآن وأئمة المساجد وفئة الأذان.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: إن هذه الدورة شهدت مشاركة واسعة وتنافساً كبيراً بين المشاركين، لافتاً إلى التحسن الملموس والمتميز في نماذج حسن التلاوات وجمال الصوت والتجويد ما يدل على حرص المتقدمين للترشيح على المشاركة بفاعلية والمنافسة بقوة للفوز بمراكزها الأولى.

وعن بدء انطلاقة المسابقة النهائية، أوضح أن عدد المتأهلين للمسابقة النهائية بلغ 52 متسابقاً منهم 10 في فئة براعم القرآن وسيتم اختبارهم غداً السبت، فيما تأهل 11 من فئة فتيان القرآن وسيتم اختبارهم 4 يونيو الجاري، كما تأهل 10 من فئة شباب القرآن وسيجرى اختبارهم يوم 5 يونيو الجاري، وفي فئة أئمة المساجد فقد تأهل 11 سيتم اختبارهم يوم 6 يونيو الجاري، بينما تأهل 10 من فئة الأذان سيتم اختبارهم يوم 7 يونيو.