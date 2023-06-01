شرطة أبوظبي تشارك فى «اليوم الدولي لمكافحة المخدرات»

أبوظبي (الاتحاد)

تُشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي بحزمة من المبادرات والفعاليات التوعوية المجتمعية تزامناً، مع «اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها» تحت شعار «شاركنا لنمنعها».

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة بهذا اليوم، إدراكاً لأهميته في الحفاظ على استدامة الأمن والاستقرار المجتمعي، وإيماناً منها بضرورة تكاتف الجهود في الإسهام بمكافحة واحدة من أخطر الآفات المدمرة للمجتمعات البشرية وأجيالها الشابة.

وأوضح أن شعار العام الحالي «شاركنا لنمنعها» يؤكد على أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية الهادفة والتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء، للوقوف صفاً واحداً لدعم جهود الدولة في مواجهة آفة المخدِّرات، مشيراً إلى أن محاربة هذه الآفة الخطرة مسؤولية جماعية مشتركة، لسد أي ثغرة يمكن أن تنفذ منها تلك السموم إلى أفراد المجتمع.

وحذر من استغلال الشبكات الإجرامية لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي في ترويج المخدرات، عبر إرسال الرسائل العشوائية في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحوي على صور ومقاطع فيديو ورسائل صوتية لترويج المخدرات، وتدعي قدرة تلك العناصر الإجرامية على إيصال المخدر لأي مكان في الدولة.

وأكد دور الأسرة في بناء المجتمع والحفاظ على سلوك أفراده، للحيلولة دون وقوع الشباب والمراهقين في براثن الإدمان، مبيناً أن شرطة أبوظبي دأبت دوماً على تنظيم محاضرات تثقيفية في المؤسسات التعليمية والمراكز التجارية، للتوعية بأضرار وأنواع المخدرات وأسباب التعاطي وآثاره.

4 مجالس مجتمعية

يتم عقد 4 مجالس مجتمعية وملتقى توعوي عن آفة المخدرات وأضرارها وكيفية التصدي لها ودور المجتمع في تعزيز جهود الوقاية من براثنها، وسيتم تنظيم مجلس نسائي مجتمعي بمشاركة قيادات نسائية والأسر حول دور المرأة والأسرة في مكافحة المخدرات.

ويشارك عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي بتقديم عدد من المحتويات التوعوية ورسائل للجمهور حول المخدرات ومخاطرها، وستشارك مبادرة فرصة أمل، والتي تتيح لمرضى الإدمان والتعاطي التقدم للعلاج ومبادرة سر بأمان لتوعية المتقدمين للحصول على رخص القيادة وتوعيتهم.