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شرطة أبوظبي و«زايد العليا» تنفذان ورشة «نحو بيئة دامجة»

شرطة أبوظبي و«زايد العليا» تنفذان ورشة «نحو بيئة دامجة»
2 يونيو 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت إدارة تأجير الآليات بقطاع المالية والخدمات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ورشة تثقيفية بعنوان «نحو بيئة دامجة»، ضمن حملة التوعية المجتمعية للتعريف باضطراب طيف التوحد، وذلك في مسرح نادي ضباط الشرطة في العين، وبالتعاون مع مركز العين للتوحد بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
وأوضح العقيد محمد على الظنحاني مدير إدارة تأجير الآليات بالعين، أن الورشة تهدف الى تعزيز التواصل والتلاحم والتمكين المجتمعي ونشر ثقافة المساواة والدمج بين جميع أفراد المجتمع وأصحاب الهمم (أطفال التوحد)، وتعزيز المشاركة والتعاون الإيجابي مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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