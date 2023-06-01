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بحث التعاون بين نيابتي أبوظبي وسويسرا

علي البلوشي لدى استقباله النائب العام السويسري (من المصدر)
2 يونيو 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، في مكتبه ستيفان بلاتلر، النائب العام للاتحاد السويسري، وماسيمو بادجي، سفير سويسرا لدى الدولة، والوفد المرافق لهما، إذ جرى بحث فرص التعاون بين نيابة أبوظبي والنيابة السويسرية، وسبل تنميتها بما يدعم جهود تطوير الخدمات المقدمة. وأكد المستشار علي البلوشي، حرص النيابة العامة في أبوظبي على تطوير الشراكات مع مختلف الجهات النيابية على المستوى الدولي، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الدوليين وترسيخ التواجد في الساحة القضائية العالمية.
واستعرض اللقاء، الإجراءات المتطورة المعتمدة في نيابات أبوظبي، ودورها في تسهيل الوصول إلى العدالة وصيانة الحقوق، ولا سيما مع تطبيق منظومة متكاملة لإنجاز جميع الخطوات الإجرائية عن بُعد، في ظل اعتماد التحول الرقمي في مختلف المعاملات، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميز. وفي ختام اللقاء، أشاد الوفد السويسري، بالمستوى المتقدم للخدمات في نيابة أبوظبي، والتي تضاهي أفضل الخدمات العالمية، مبدياً الحرص على تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، بما ينعكس على جودة الأداء والارتقاء بمنظومة العمل النيابي.

علي محمد البلوشي
الإمارات
أبوظبي
سويسرا
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