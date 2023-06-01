ضاحي خلفان يتلقى مجسماً تذكارياً بمناسبة ذكرى تأسيس قوة شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، مجسماً تذكارياً بمناسبة ذكرى تأسيس قوة شرطة دبي، من اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، كبادرة طيبة لإحياء هذه الذكرى التي ترمز لتاريخ إنشاء أول قوة شرطية في إمارة دبي في 01/06/1956م.

وأثنى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على هذه المبادرة الطيبة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بها، وترسيخها كمناسبة سنوية يحتفل بها، تخليداً لتاريخ شرطة دبي الحافل بالإنجازات، منذ إنشائها قبل 67 عاماً، حتى أصبحت واحدة من أكثر الأجهزة الشرطية تطوراً وتميزاً في المنطقة، وصرحاً شامخاً شاهداً على قوة شرطية حققت إنجازات أمنية ومجتمعية عظيمة، ووصلت سمعتها إلى أقصى بقاع العالم.

من جانبه قال اللواء عبدالله علي الغيثي: «إن إحياء فكرة تأسيس قوة شرطة دبي، تأتي من منطلق الحرص على تذكير الأجيال الجديدة بتاريخ هذه المؤسسة العريقة، وإنجازاتها على مدى سبعة عقود، وإلقاء الضوء على هذا الصرح الأمني الكبير الذي واكب التطور الحضاري والتكنولوجي في مراحله كافة، وفي وقت قياسي إذا ما قورن بمختلف الأجهزة الشرطة العريقة في العالم والتي سبقته بعقود كثيرة». واستمع معاليه إلى شرح مفصل حول فكرة المجسم التذكاري الذي تتوسطه ساعة ترمز للزمن الذي مضى من عمر شرطة دبي، وتوزعت حول الساعة صور دائرية لقادة شرطة دبي السبعة الذين تولوا قيادتها منذ إنشائها وحتى اليوم. كما حمل المجسم أقدم صورة لمركز شرطة نايف، حيث كان في بدايته مجرد قلعة، وبعد تولي المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الحكم عام 1938م، أمر بتحويله لحصن، وتم بناء الحصن ليكون رمزاً سيادياً لإمارة دبي كما هو الحال لقلعة الفهيدي ببر دبي، وبعد ذلك خصص الحصن كمقر لقوة شرطة دبي وتبعته بعدها محاكم دبي والادعاء العام حتى أصبح فيما بعد «مركز شرطة نايف» الحالي.