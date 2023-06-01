الأرصاد: لا تأثير للحالة المدارية المحتملة في بحر العرب على الإمارات

أكد المركز الوطني للأرصاد أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة من الحالة المدارية المحتمل تشكلها جنوب بحر العرب نهاية الأسبوع القادم.

وقال المركز، في تقرير اليوم حول الحالة المدارية المحتملة في بحر العرب "تشير بعض النماذج العددية إلى احتمال تشكل حالة مدارية جنوب بحر العرب نهاية الأسبوع القادم، وما زالت هناك اختلافات بين النماذج العددية في التوقعات بمكان تكون الحالة وتوقيتها ومسارها وذلك بسبب طول الفترة وتغير المعطيات لكل نموذج عددي" .

وناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه وعدم تداول الإشاعات، مؤكداً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاة الجميع بآخر المستجدات.