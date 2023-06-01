الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوًا بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبرً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الأتربة ومحملة بالغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. تكون حركتها جنوية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً. يحدث المد الأول عند الساعة 23:55 والجزر الأول عند الساعة 17:22 والجزر الثاني عند الساعة 07:05.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 08:59 والمد الثاني عند الساعة 19:43 والجزر الأول عند الساعة 14:24 والجزرالثاني عند الساعة 02:37.