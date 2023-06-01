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شرطة أبوظبي تنشر تنبيهاً بخفض السرعة على طريق "سويحان"

شرطة أبوظبي تنشر تنبيهاً بخفض السرعة على طريق "سويحان"
1 يونيو 2023 17:42

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، عن خفض السرعة على طريق سويحان من "جسر الفلاح" باتجاه مطار أبوظبي الدولي "من سرعة 140 كم/ساعة إلى 120 كم/ساعة وذلك تعزيزاً للسلامة المرورية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023م".
ودعت شرطة أبوظبي، في منشور على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، "سائقي المركبات إلى الالتزام بلوحات السرعات الجديدة والحرص على القيادة الآمنة".
ولفتت إلى أن "الدراسات المرورية بينت أن خفض السرعة يؤدي إلى تحسين في مستويات السلامة المرورية على الطرق بالإضافة إلى عمل خفض تدريجي للسرعة على الطريق السريع".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
خفض السرعة
سويحان
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