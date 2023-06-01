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«تعليم»: اختبارات تجريبية للطلبة لغاية 5 يونيو مع استمرار الدراسة

فصل دراسي
1 يونيو 2023 17:26

دينا جوني (دبي) 
أبلغت إدارات مدارس حكومية أولياء أمور الطلبة ببدء تطبيق اختبارات تجريبية للفصل الثالث من العام الدراسي 2022-2023، والذي يستمر لغاية الخامس من يونيو، بهدف تدريب الطلبة والكادر الإداري، والتأكد من جاهزية النظام الإلكتروني.
وأكدت المدارس أنه سيتم تطبيق الاختبارات التجريبية في مادة الدراسات الاجتماعية للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، على أن تنفذ تلك الاختبارات على منصة «سويفت أسيس»، والتي تتوفر فيها أيضاً تذاكر دخول الاختبارات.
وحددت الإدارات المدرسية الفترة الزمنية لأداء الاختبار بواقع 15 دقيقة، يتم تحديدها من قبل إدارة المدرسة بما يضمن استمرارية اليوم المدرسي، لافتة إلى عدم وجود فترة تعويضية للاختبارات التجريبية.
وأوضحت المدارس أن الاختبار التجريبي تدريبي، ولا يحتسب من ضمن درجات الطالب، مؤكدة على أهمية تحديث تطبيق «سويفت أسيس» على الأجهزة اللوحية المستخدمة لأداء الاختبار، وذلك لضمان تسجيل الدخول من دون معوّقات تقنية.
وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد أعلنت عن تاريخ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2022-2023، للصفوف من الثالث إلى الثاني عشر بتاريخ 7 يونيو وتستمر لغاية 16 يونيو. فيما سيتم الإعلان عن النتائج بدءاً من 22 يونيو ولغاية 26 يونيو، وفقاً للحلقات الدراسية.
وبيّنت المؤسسة أنها ستعقد الامتحانات التعويضية خلال الفترة ما بين 19 و23 يونيو للطلبة المتغيبين عن الامتحانات بعذر مقبول. فيما حددت الفترة من 6 إلى 12 يوليو لامتحانات الإعادة، والإعلان عن نتائج نهاية العام الدراسي في 13 و14 يوليو.

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