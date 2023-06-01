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هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملة الصيف "بردوا عليهم 2023"

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملة الصيف "بردوا عليهم 2023"
1 يونيو 2023 13:26

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملتها الصيفية لعام 2023، التي تقام تحت شعار «بردوا عليهم» متضمنة عشرات المشاريع الإنسانية والخيرية داخل الدولة وخارجها، بهدف تخفيف معاناة الأسر المتعففة والعمال خلال فصل الصيف.

ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الحملة، سقيا الماء للمصلين والعمال والأسر المحتاجة، وتوفير المكيفات والثلاجات المنزلية والمراوح والمولدات الكهربائية والمظلات والطاقة الشمسية، إلى جانب مشاريع حفر الآبار وصيانتها وتوزيع المياه بالصهاريج والمشاريع العامة مثل بناء المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وغيرها.

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وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة: "مع ارتفاع درجات الحرارة، أطلقت الهيئة هذه الحملة لتكون عوناً للفئات الأشد احتياجاً، بهدف توفير الحياة الكريمة لها، وسنقوم بزيارات ميدانية لعدد من الدول أبرزها موريتانيا والسنغال وبنين والنيجر، للوقوف على احتياجات السكان في المناطق النائية التي تحتاج لأبسط مقومات الحياة".

ودعا أصحاب الأيادي البيضاء لاغتنام الفرص واستثمار مواسم الخير والتسابق على إعانة هذه الفئات من خلال المساهمة في مشاريع الحملة خصوصاً سقي الماء الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أفضل الصدقات، موجهاً الشكر للمحسنين والمحسنات الذين كان عطاؤهم جسراً لمساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين منذ تأسيس الهيئة وحتى يومنا هذا.

المصدر: وام
الصيف
هيئة الأعمال الخيرية
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