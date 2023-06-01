الشارقة.. سيدة تنجب طفلين بعد 14 عاماً من الزواج

سعيد احمد (الشارقة)

بفضل العلاجات الحديثة والتطورات الطبية التي تمتلكها مستشفيات الإمارات، نجح احد المستشفيات في الشارقة من تحقيق حلم سيدة سورية تبلغ من العمر 43 عاماً، بأن تصبح اماً بعد 14 عاماً من الزواج.

وقال الدكتور محمد الحسون، اخصائي العقم وأطفال الأنابيب في مستشفى "أن أم سي رويال" بالشارقة، أن السيدة أنجبت طفلين تؤام (ولد وبنت) بعد المحاولة الرابعة في الإمارات، حيث كانت لها 3 محاولات سابقة في احدى الدول الأوروبية لإجراء تقنية اطفال الأنابيب، ولكن لم تنجح، لافتاً إلى إنه تم دراسة حالتها وإجراء بعض التحاليل الدموية، توصل الفريق الطبي إلى استنتاج بأن سبب عدم نجاح الحمل قد يكون رفضا مناعياً للأجنة.

وأشار إلى إن الفريق الطبي أضاف دواء مثبطاً مناعياً إلى العلاجات السابقة، بالإضافة إلى استخدام حقن الكليكسان والأسبيرين، وبفضل هذا النهج العلاجي الشامل، نجحت المحاولة الرابعة، وتحقق حلم السيدة الذي كانت تنتظره.

وأضاف الدكتور الحسون، إنه تم متابعة الحمل بعناية، وإجراء عملية قيصيرية للسيدة، حيث أنجبت طفلين بحالة جيدة، ولم يكن الأطفال بحاجة للحضانة، لافتاً إلى أنه في حالات العقم المعقدة، يمكن استخدام مثبطات المناعة وتقنيات متقدمة مثل استخدام البلازما الغنية بالصفائح الدموية والخلايا الجذعية.