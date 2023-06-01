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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ساموا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ساموا بذكرى استقلال بلاده
1 يونيو 2023 09:49

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة توماليالي فانو فاليتو آ سوالوفي الثاني رئيس دولة ساموا المستقلة، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس توماليالي فانو فاليتو آ سوالوفي الثاني.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي فيامي ناومي ماتافا رئيسة وزراء دولة ساموا المستقلة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
ساموا
الإمارات
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