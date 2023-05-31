الإمارات تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر يونيو

نيويورك (الاتحاد)

تتولى دولة الإمارات الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر يونيو، ومن المقرر عقد جلسة مراسمية خاصة لاستعراض خطة العمل المقترحة للمجلس.

وأكدت الإمارات التزامها بتعزيز التعاون مع الشركاء في الأمم المتحدة، والتخطيط لقمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر المقبل، لضمان الترابط بينها وبين مؤتمر الأطراف (٢٨ COP).

وفي هذا الصدد، التقت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، تشابا كروشي، رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، في تغريدة على «تويتر»: «بصفتنا الرئيس المقبل لمجلس الأمن في شهر يونيو، عمدنا إلى مراجعة جدول الأعمال المقترح مع السيد تشابا كروشي، رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تطرقنا، بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف (٢٨ COP)، إلى التخطيط لقمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر القادم، لضمان الترابط بين كلا الاجتماعين، وأكدت أن ضمان التنسيق بين مجلس الأمن والجمعية العامة، أمر بالغ الأهمية لإحداث تغيير فعال».

وفي هذه الأثناء، التقت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة، مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا، وأطلعتها على برنامج العمل المقترح، بما تضمن الأحداث المميزة التي تنظمها بعثة الإمارات بصفتها رئيس مجلس الأمن في شهر يونيو.

وقالت: «نحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع شركائنا في الأمم المتحدة، لا سيما بشأن الملفات الأفريقية المدرجة على جدول أعمال المجلس».

وكانت مصادر في الأمم المتحدة أفادت بأن مجلس الأمن سيواصل دراسة ومناقشة مشروع قرار دولي حول «التسامح والسلم العالمي والأمن» مقدم برعاية إماراتية وبريطانية مشتركة.

وتولت الإمارات، في مارس من العام الماضي، رئاسة مجلس الأمن، حيث منحت الأولوية في عملها لأجندة المرأة والسلام والأمن، والأمن المناخي، والتعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية، إضافة إلى معالجة التطورات الأخيرة بشأن القضايا الأمنية في جميع أنحاء العالم.

ووضعت دولة الإمارات بصفتها رئيساً، جدول أعمال مجلس الأمن، بالاتفاق مع الأعضاء الآخرين، حيث ترأست الدولة اجتماعات المجلس لتطوير استجابات للتحديات الأمنية العالمية الملحة بشكل جماعي، بما يشمل تسهيل اتخاذ القرارات ومنتجات المجلس الأخرى.

وعقدت دولة الإمارات، خلال رئاستها للمجلس العام الماضي، جلسة نقاش مفتوحة على المستوى الوزاري برئاسة معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول يوم المرأة العالمي. وركز النقاش على أهمية الإدماج الاقتصادي للمرأة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص لمنع نشوب النزاعات. كما شاركت في الجلسة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

ونظمت الإمارات في 9 مارس 2022، اجتماعاً غير رسمي بصيغة «آريا» على المستوى الوزاري لمجلس الأمن، حيث ترأسه معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الحالي. ودار الاجتماع حول كيفية دعم جهود تمويل المناخ لبناء السلام واستدامته، في حالات الصراع والأزمات وما بعد الصراع.

كما استضافت الإمارات في 23 مارس 2022، إحاطة رفيعة المستوى حول تعزيز التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وترأس الاجتماع معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة في الإمارات العربية المتحدة. كما قدم إحاطة كل من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. وشارك في الاجتماع ممثل عن الشباب، نظراً لأن 60 في المئة من سكان المنطقة تقل أعمارهم عن 30 عاماً.