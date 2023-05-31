الإمارات ترحب باعتماد قرار تجديد ولاية البعثة الأممية لمساعدة العراق

نيويورك (الاتحاد)

رحبت دولة الإمارات، أمس، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» لمدة عام آخر. وفيما طالب القرار رقم 2682، بإجراء تقييم استراتيجي مستقل بشأن تفويض البعثة في ضوء التحسينات الملحوظة في العراق، أعربت الإمارات عن تطلعها قدماً لنتائج هذا التقييم.

وأكدت الدولة دعمها القوي لسيادة العراق وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وجدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مساء أمس الأول، تفويض بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» عاماً آخر، طالباً إجراء مراجعة استراتيجية لعملها وتقديمها للمجلس قبل نهاية مارس 2024.

وصوت المجلس بـ15 صوتاً لصالح مشروع القرار الذي اعتُمد بالإجماع بوصفه القرار 2682 لعام 2023، كما أظهر شريط فيديو قصير على موقع «يونامي».

ويستمر تفويض مجلس الأمن للبعثة لمدة عام واحد حتى 31 مايو عام 2024.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة القيام بمراجعة استراتيجية مستقلة لبعثة «يونامي» وتقديمها لمجلس الأمن في موعد لا يتخطى 31 مارس عام 2024، بالتشاور مع حكومة العراق، إضافة إلى الوكالات والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والخبراء والمجتمع المدني وحكومة الكويت، بما يتلاءم مع الفقرة 4 من القرار 2107 المؤرخ 27 يونيو 2013 الذي نقل قضايا العراق والكويت إلى ولاية بعثة يونامي.

وتستهدف هذه المراجعة تقييم التهديدات الحالية للسلام والأمن في العراق، وتقييم أهمية استمرار مهام وأولويات بعثة الأمم المتحدة «يونامي»، وطرح توصيات لتحسين مهمات ولاية بعثة «يونامي» وهيكليتها والموظفين لدعم الحكومة العراقية في مواجهة تحديات السلام والأمن.

وتُحدد مهمة المراجعة الخيارات الإضافية لدعم حكومة العراق في تعزيز التعاون الإقليمي الفعال في قضايا مثل أمن الحدود وإزالة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب وقضية اللاجئين وفي مجال الطاقة والمياه والآثار الضارة للتغير المناخي، خصوصاً تلك التي تؤدي إلى التصحر والجفاف. وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» هي بعثة سياسية خاصة تأسست عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.