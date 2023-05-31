الخميس 1 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

دعم مصابي السرطان في محاضرة بالعين

دعم مصابي السرطان في محاضرة بالعين
1 يونيو 2023 01:21

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو لحوار يُنهي الأزمة الأوكرانية
الإمارات: ضرورة تحقيق الاستقرار في جنوب السودان

نظمت جمعية الإمارات للسرطان، بالتعاون مع مبادرة «جرعة سعادة»، محاضرة خيرية في إطار تقديم الدعم لمرضى السرطان تحت عنوان «التشافي وإدارة ضغوط الحياة»، وقدم المحاضرة المستشار التدريبي الدكتور محمد الخالدي، في مسرح مكتبة زايد المركزية بمدينة العين، وسبق المحاضرة مداخلة قدمها الدكتور سالم النار الشحي حول غرس الأمل في نفوس المصابين بالسرطان والتخفيف من آلامهم ودعمهم نفسياً.. وقدم المحاضر بطريقة حوارية وتدريبية شرحاً حول المفاهيم التي تدعم معاني الإنسانية والرحمة وإسعاد الآخرين.
وتناول د. الخالدي محاور أخرى شملت طرق الوصول إلى السلام الداخلي والتصالح مع الحياة، وطرق تشافي المشاعر وتحقيق الاستقرار النفسي .

السرطان
الإمارات
مرضى السرطان
العين
جمعية الإمارات للسرطان
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لحوار يُنهي الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:24
تصاعد أعمدة الدخان جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
خريطة طريق أفريقية لحل الأزمة السودانية
اليوم 01:24
أرشيفية
عربي ودولي
اتهامات جديدة لـ«الغنوشي» بالتآمر على أمن تونس
اليوم 01:24
خزان النفط العائم «صافر» (رويترز)
عربي ودولي
اليمن يطالب بدعم دولي للتخلص من الكوارث
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©