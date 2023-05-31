دعم مصابي السرطان في محاضرة بالعين

العين (الاتحاد)

نظمت جمعية الإمارات للسرطان، بالتعاون مع مبادرة «جرعة سعادة»، محاضرة خيرية في إطار تقديم الدعم لمرضى السرطان تحت عنوان «التشافي وإدارة ضغوط الحياة»، وقدم المحاضرة المستشار التدريبي الدكتور محمد الخالدي، في مسرح مكتبة زايد المركزية بمدينة العين، وسبق المحاضرة مداخلة قدمها الدكتور سالم النار الشحي حول غرس الأمل في نفوس المصابين بالسرطان والتخفيف من آلامهم ودعمهم نفسياً.. وقدم المحاضر بطريقة حوارية وتدريبية شرحاً حول المفاهيم التي تدعم معاني الإنسانية والرحمة وإسعاد الآخرين.

وتناول د. الخالدي محاور أخرى شملت طرق الوصول إلى السلام الداخلي والتصالح مع الحياة، وطرق تشافي المشاعر وتحقيق الاستقرار النفسي .