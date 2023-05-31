«برنامج الشارقة للإسكان»: 8.9 مليار درهم قيمة المساعدات السكنية خلال 10 أعوام

الشارقة (وام)

أكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس برنامج الشارقة للإسكان، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجّه برفع سقف المساعدات السكنية السنوية لمواطني الإمارة من 1000 إلى 1500 مساعدة اعتباراً من العام الحالي، وذلك مواكبة واستجابة لنتائج تعداد الشارقة 2022، مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي بالشارقة يصدر سنوياً 3 قوائم تشمل كل واحدة منها 500 مساعدة سكنية.

وقال الطنيجي إن إجمالي عدد المساعدات التي قدمها برنامج إسكان الشارقة خلال العشر سنوات تجاوز 10 آلاف و879 مساعدة بقيمة أكثر من 8.9 مليار درهم، كان نصيب المنح منها أكثر من 5 مليارات درهم، والقروض 3.4 مليار درهم، مشيراً إلى أن حصة المستفيدين من هذه المساعدات في مدينة الشارقة والحمرية كان 6 آلاف و400 مساعدة، وفي المنطقة الشرقية 3155 مساعدة، وفي المنطقة الوسطى 1271 مساعدة، وتم خلال الفترة المذكورة تسليم 4200 مسكن، ويبلغ عدد المساكن قيد الإنشاء حالياً 3476 مسكناً، إلى جانب 3231 مسكناً صدر بها قرارات لمستحقيها، منهم من ينتظر تسلمه ضمن مجمعات سكنية، والآخر يقوم ببنائه وفق متطلباته.

وألقى الطنيجي الضوء على المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج، لافتاً إلى أنه من أبرزها في مدينة الشارقة، منطقة «القطينة 1 و3 و5» التي تقع ضمن ضاحية «مهذب»، حيث إن المجمع السكني في «القطينة 1» يضم 366 وحدة سكنية، وقد تم تسليم الأعمال الإنشائية للشركة المنفذة وتستغرق مدة التنفيذ سنتين.. فيما يضم مجمع «القطينة 3» 460 وحدة سكنية، وتضم «القطينة 5» 214 وحدة سكنية.

أما في مدينة كلباء.. فقد تم تسليم المرحلة الأولى من مشروع المجمع السكني «الساف» ويضم 151 وحدة سكنية، ويجري حالياً تنفيذ أعمال الطرق بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة تمهيداً لتسليمها للمستحقين، فيما تجري الأعمال في المرحلة الثانية من «الساف» الذي يضم 273 وحدة سكنية، حيث وصلت نسبة الإنجار فيه إلى 70 في المائة، على أن يتم الاستلام بنهاية العام الجاري.

كما تضم كلباء مجمعاً سكنياً آخر وهو «مجمع طريف السكني»، ويشمل 200 قطعة أرض، والمشروع حالياً قيد توزيع الأراضي على مستحقيها من جانب دائرة التخطيط والمساحة، ومن ثم إعداد المخططات والتصاميم، وهناك أيضاً مشروعان في منطقة وادي الحلو التابعة لمدينة كلباء، المشروع الأول هو إنشاء شعبية «المهتدي» وتضم 31 مسكناً، وهو حالياً في مرحلة إعداد التصاميم والمناقصات اللازمة، والمشروع الثاني إنشاء شعبية «القليعي»، وتشمل 50 مسكناً، والمشروع حالياً في مرحلة أعمال تسوية الأراضي وتمهيدها.

وأوضح المهندس الطنيجي أن مشاريع المجمعات السكنية تشمل أيضاً مدينة خورفكان التي تضم 5 مجمعات، المجمع الأول في منطقة النحوة ويضم 16 وحدة سكنية وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 80 في المائة، والثاني مجمع «الحراي 2» ويضم 48 وحدة سكنية وتقدر نسبة الإنجاز بـ 43 في المائة، فيما يضم مجمع «الحراي 3» 16 وحدة سكنية، وتصل نسبة الإنجاز إلى 90 في المائة، على أن يتم تسليمها للمستفيدين في غضون الشهرين المقبلين، إلى جانب مجمع القادسية السكني ويضم 87 وحدة سكنية، والمشروع حالياً في طور إعداد المخططات وطرح المناقصات، وأخيراً مجمع «الحراي 4» ويشمل 329 وحدة سكنية، وتم تسليم المشروع للشركة المنفذة، ويستغرق التنفيذ سنتين.

وفي مدينة دبا الحصن يعمل برنامج إسكان الشارقة على تنفيذ 8 بنايات سكنية تضم 248 وحدة سكنية، وفي المنطقة الوسطى لا توجد هناك مجمعات سكينة وذلك لوفرة الأراضي، حيث يتم توزيع الأراضي على مستحقيها، وتقوم بلديات المنطقة بتسويتها، ومن ثم يتولى برنامج «إسناد» إنشاء المساكن للمستفيدين.