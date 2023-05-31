سلطان بن أحمد يشهد انطلاق مؤتمر رؤساء الجامعات العربية والروسية

الشارقة (وام)

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن استضافة وإقامة المؤتمرات والندوات التي تجمع نخبة من رؤساء الجامعات والخبراء والأكاديميين، تهدف إلى تعزيز أفق التعاون العلمي والبحث الأكاديمي بين الجامعات العريقة في المنطقة والمعروفة بمكانتها المرموقة.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها في حفل انطلاق المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات في اتحاد الجامعات العربية والروسية، الذي أقيم أمس على مسرح الرازي بجامعة الشارقة، والذي استهل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وآيات من القرآن الكريم.

ورحب سموه في مستهل كلمته بالحضور، واصفاً التطور الذي شهده التعليم العالي على مستوى إنشاء الجامعات وابتعاث الطلبة بالقول «قبل تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة كان طالب العلم يتكبد مشقة السفر لطلب العلم في الدول المجاورة أو البعيدة، وعند تأسيس الدولة وإدراك القادة أهمية التعليم العالي، تم إنشاء أول جامعة، وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة، ليتعلم ويستفيد منها العديد من طلبة الدولة، بالإضافة إلى ابتعاث عدد من الطلبة إلى الخارج بسبب قلة التخصصات المتوفرة في الدولة».

وأضاف سموه «مع مرور الأيام سريعاً ها نحن نقف اليوم في جامعة الشارقة لنفخر بالقول إن جامعتنا تضم طلبة من أكثر من 100 دولة حول العالم، وبالرغم من ذلك لازلنا نبتعث طلابنا إلى الخارج، لأننا نعلم أهمية التبادل الثقافي والمعرفي بين الدول والجامعات من خلال البعثات والمؤتمرات التي تقام حول العالم، ومثل جمعنا اليوم الذي تستضيفه جامعة الشارقة، التي أسسها صاحب السمو حاكم الشارقة ورسم ملامح مكانتها العلمية الرفيعة، لتتصدر ترتيب الجامعات في المنطقة».

وفي كلمة له خلال الافتتاح قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم: «يسعدني ويشرفني أن أتواجد معكم اليوم في هذا المؤتمر الذي يعكس توجه الدولة في فتح أوجه التعاون مع جميع دول العالم، والتعليم هو أساس التعاون لأنه يبني العقول وأيضاً يوطد الثقافات ما بين الدول، ونحن في وزارة التربية والتعليم نشجع جميع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي للتعاون الدولي، فهنالك مؤشر نضعه على الجامعات الحكومية والخاصة حول التعاون الدولي، ونفتح المجال لهم للنظر في آلية هذا التعاون الذي قد يكون تبادل طلابي أو تعليمي أو بحث علمي مشترك وحتى على مستوى البرامج».