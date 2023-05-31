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الإمارات

عمار النعيمي يشيد بعلاقات الصداقة مع السنغال

عمار النعيمي لدى استقباله السفير السنغالي والوفد المرافق (وام)
1 يونيو 2023 01:23

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، بابكر متار ندياي سفير جمهورية السنغال لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سموه، بالسفير، والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة على مختلف الصعد. وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية السنغال، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين. من جهته، أثنى السفير السنغالي على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة في مختلف الميادين وعجمان خاصة.

عمار النعيمي
عجمان
الإمارات
السنغال
ولي عهد عجمان
السفير السنغالي
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