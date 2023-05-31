نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة مونتينغرو بيومها الوطني

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه ملادن بوجانيتش، القائم بأعمال سفارة جمهورية مونتينيغرو «الجبل الأسود» لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق شيراتون الكورنيش بأبوظبي، عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء جالية جمهورية مونتينيغرو في الدولة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشاد القائم بالأعمال في سفارة منتينيغرو بالعلاقات التي تربط بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة.